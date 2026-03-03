כיכר השבת
מבצע "שאגת הארי"

מרבית המטרות שהותקפו עד כה באיראן - מטרות שנוצרו אחרי 'עם כלביא'

מרבית המטרות שהותקפו במבצע באיראן הן מטרות שנוצרו אחרי 'עם כלביא' | בין המטרות: מערכי מכ"ם וגילוי, משגרי טק"א, משגרי טק"ק ותשתיות של מערך הטק"ק, מרכזי פיקוד ושליטה, מחנות צבא אסטרטגיים בטהראן ומבנים של מנגנוני הדיכוי והאכיפה של המשטר (חדשות)

1תגובות
מטוס קרב בדרך לאיראן (צילום: דובר צה"ל)

בבוקר יום השבת פתח במבצע ''. צה"ל בהכוונה מודיעינית של אמ"ן ולהק המודיעין בחיל האוויר בשיתוף עמוק עם צבא פיקוד המרכז של ארה"ב, תקף מסביב לשעון מטרות רבות של משטר הטרור האיראני אשר היוו איום על מדינת ישראל.

במהלך היממה הראשונה למבצע, מטוסי קרב של חיל האוויר פעלו להשגת עליונות בשמי איראן ותקפו מטרות רבות שהיוו עליהם איום בעודן על הקרקע, על מנת ליצור מראש חופש פעולה שישמש קדימה לביצוע המשימה.

המהלך התאפשר בעקבות מאמץ איסוף מודיעיני שהבשיל לכדי תשתית מבצעית.

⁠במטס הפתיחה 'בראשית' הותקפו ע"י 200 מטוסי קרב כ-500 מטרות שונות, בניהן: מערכי מכ"ם וגילוי, סוללות נ"מ, מרכזי פיקוד, מערכות טק"ק, הגנה אווירית באמצעות 550 חימושים.

חלק משמעותי מהמטרות שהותקפו נוצרו לאחר מבצע 'עם כלביא', מה שמדגיש את החשיבות הרבה בהשמדתן כחלק מהמבצע הנוכחי. המטרות נכנסו לבנק המטרות של אמ"ן כחלק מתהליך הפללה משמעותי שנעשה אחרי מבצע 'עם כלביא' ובימים אלו.

השמדת המטרות הסירה את האיום מעל המטוסים, ואפשרה להם לפתוח את הדרך להגיע לבירת איראן, טהראן, וליצור עליונות אווירית.

1
עת צרה היא ליעקב וממנה ייוושע, ביום שמחת פורים אנו זוכרים את ניסי אסתר ומרדכי ומרבים בתפילה נאמר תהילים י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, קל, קמ״ב, להצלחת חיילי צה״ל והגנת מדינת ישראל יהי רצון שה׳ יתן כוח גבורה והצלחה לכל הלוחמים ויפרסם ישועה גלויה לכל בית ישראל
דוד

