בזמן שבישראל נערכים לכל תרחיש, היכל "ישיבת פוניבז'" רעד אמש מקול התורה עד השעות הקטנות של הלילה • המסורת שייסד ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין זצ"ל נמשכת בעוז • התרגשות בביקור ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי |"כד יתבין ישראל ועסקין בשמחת התורה קודשא בריך הוא אומר לפמליא דיליה חזו בני חביבי דמשתכחין בצערא דילהון ועסקין בחדוותא דילי" (חרדים)
אלפי תלמידי ישיבת פוניבז' סיימו יחד את הש"ס בליל פורים בסדר לימוד מיוחד לעילוי נשמתו של ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין זצ"ל, ולזכות החיילים והחטופים בעזה | לאחר הסיום יצאו הבחורים בריקודים סוערים | צפו בגלריה (עולם הישיבות)