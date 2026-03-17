לפי דיווח שפורסם ב'וול סטריט ג'ורנל', רוסיה העמיקה בתקופה האחרונה את שיתוף הפעולה הביטחוני והמודיעיני שלה עם איראן, במסגרת המלחמה המתמשכת במזרח התיכון.

על פי מקורות המעורים בפרטים, מוסקבה מספקת לטהראן תמונות לוויין מתקדמות, מידע מודיעיני וטכנולוגיות כטב"מים משופרות, במטרה לשפר את יכולות התקיפה שלה.

הסיוע כולל, בין היתר, שימוש בנתונים מלווייני צבא רוסיים ושדרוגים לכלי טיס בלתי מאוישים מסוג שאהד, הכוללים שיפור בניווט, בתקשורת ובדיוק הפגיעה. עוד צוין כי רוסיה מעבירה לאיראן גם ניסיון מבצעי שנצבר במלחמה באוקראינה, כולל שיטות פעולה של מתקפות משולבות שמטרתן להעמיס על מערכות הגנה אווירית לפני פגיעת טילים.

לפי הדיווח, הסיוע הרוסי מאפשר לאיראן למקד בצורה יעילה יותר תקיפות נגד כוחות אמריקניים ובעלי בריתם באזור, לרבות פגיעה במערכות מכ"ם וביעדים צבאיים במדינות המפרץ.

שיתוף הפעולה הזה משקף העמקה נוספת ביחסים בין מוסקבה לטהראן, כאשר כל צד מפיק תועלת מהקשר – איראן מקבלת יכולות מתקדמות יותר, ורוסיה מחזקת את השפעתה האזורית תוך ניצול הניסיון שצברה בזירות לחימה אחרות.