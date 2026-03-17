כיכר השבת
חצו את הקווים

"מלשינים" מטהרן: האיראנים שמעבירים מידע מודיעיני לישראל

תופעה מטלטלת במערכת הביטחון האיראנית: אזרחים מתוך טהרן משתמשים ברשתות החברתיות כדי להעביר לישראל מידע רגיש בזמן אמת, שהופך בתוך דקות למטרות עבור חיל האוויר. מחשיפת מחסומי ה"בסיג'" ברחובות ועד להפצצת אתר הגרעין בפרצ'ין – כך הפכו הסטורי והציוץ בפרסית לנשק הסודי של צה"ל בלב איראן (תקיפה והגנה)

המשטר בטהרן נאלץ לגייס כוח אדם ואף משתמש בנשים כחלק מהבסיג׳ כדי ליצור מחסומים ברחובות. (צילום: מהרשתות החברתיות)

חשיפה מתוך : גורם ביטחוני ישראלי בכיר חושף תופעה חסרת תקדים – אזרחים איראנים משתפים פעולה עם ישראל בזמן אמת ומעבירים מידע רגיש על תנועות כוחות ומיקומי מחסומים דרך רשתות חברתיות בפרסית. המידע הזה, כך מתברר, הפך ל"שכבת הזהב" של חיל האוויר בתקיפות הכטמ"מים בלב טהרן.

האיראנים "מלשינים" על הבאסיג'

לפי דיווחים ב-Wall Street Journal, המודיעין שמתקבל מהתושבים בטהרן עובר אימות קפדני ומשולב ישירות בבנק המטרות. התוצאה: כטמ"מים מסוג "הרמס" השמידו מחסומים של כוחות הבאסיג' ברחובות הבירה האיראנית, תקיפות שאושרו גם על ידי כלי תקשורת רשמיים באיראן שדיווחו על הרוגים בשורות המשטר.

תקיפת הבסי'ג (צילום: דובר צה"ל)

מכה בלב פרויקט הגרעין

במקביל ללחימה ברחובות, ישראל מאשרת תקיפה אסטרטגית באתר הגרעין פרצ'ין, הממוקם דרומית-מזרחית לטהרן. האתר, המזוהה עם תוכנית הגרעין האיראנית, הופצץ במהלך שמעניק למערכה משמעות אזורית רחבה ומערער את הביטחון של צמרת המשטר.

התשובה של טהרן: טיל ה"סג'יל" נכנס למערכה

מנגד, משמרות המהפכה הודיעו על החרפת התגובה. לראשונה, נעשה שימוש בטיל הבליסטי המתקדם "סג'יל" – מפלצת של 18 מטרים המונעת בדלק מוצק ומסוגלת להגיע לטווח של 2,500 ק"מ. הטיל, שמשוגר ממשאיות ניידות, מצטרף למערך הטילים ששוגרו לעבר ישראל, בהם ה"חורמשהר" וה"חייבר".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר