לרגל ציון כ"ח שנים להתייסדות ישיבת ויז'ניץ בבכרפלד, התכנסו כלל הבוגרים מכל השנים לכינוסי הוד בהיכל הישיבה המעטירה | את המעמדים פיארו בהופעתם הכבודה, בני האדמו"ר מויז'ניץ, וכן הגה"צ רבי מנחם ארנסטר ראש הישיבות, לצד רבנים ותומכי הישיבה שזכו לקבל תשורה מיוחדת - ספה"ק 'קדושת לוי', העתק מדפוס ראשון חקוק בברכת האדמו"ר מויז'ניץ, כסגולה לשמירה והמתקת הדינים (חסידים)
לַיְלָה כְּיוֹם יָאִיר: בהיכל ישיבת 'ישועות משה' ויז'ניץ במודיעין עילית, התאספו מאות תלמידי הישיבה למסגרת לימוד סדר "לילה כיום יאיר" - 10 שעות רצופות תוך כדי תענית דיבור | בסיום הלילה זכו להופעתו של המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שעבר לפני התיבה לאמירת סליחות, וערך זיץ חסידי בשעה הנ"ל (ישיבות)