גל גינויים מקיר לקיר במערכת הפוליטית בעקבות התקיפה האלימה בבני ברק: ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון כ"ץ והרמטכ"ל זמיר מזהירים מפני אנרכיה ודורשים מעצרים מיידיים. באופוזיציה תוקפים בחריפות: "זו חרפה לאומית, כל מי שהשתתף בתקיפה חייב למצוא את עצמו בכלא" (בארץ)
שתי חיילות שהתכוונו לנסוע לצומת בית ליד הגיעו לקרבת הכפר בית ליד הסמוך לטול כרם. לטענתן, ה-Waze נכבה והן תעו בדרך. הושלכו לעברן אבנים והן נפצעו קל מאוד. המשטרה הפלסטינית חילצה אותן והן הועברו לידי המנהל האזרחי (בארץ)
האלוף אבי זמיר: "שליש מהצעירות המקבלות פטור משירות צבאי מטעמי דת עושות זאת הודות לתצהיר שקרי". זמיר נתן את התחזית לגבי עתיד "צבא העם". על פי ההערכות, בשנת 2020 פחות מחצי מהצעירים בגיל גיוס ישרתו בצה"ל, לפי החלוקה הבאה: 29% מבני ה-18 יהיו בני המגזר הערבי, 20% יהיו חרדים, לעומת 13% המקבלים כיום פטור על בסיס "תורתו אומנותו", ו-5-6% ישהו בחו"ל