בואו נדבר אמת בלי מסכות. הרבה שידוכים לא נופלים כי “זה לא זה”. הם נופלים כי מישהו הציג גרסה שהוא עצמו לא מאמין בה.

לא שקר מרושע. לא מניפולציה. שקר שקט. כזה שנולד מפחד. מבלבול. ומהרצון להיראות "מעולה במבחן".

אני פוגש בחורים איכותיים, רציניים, עם לב טוב ושאיפות אמיתיות - אבל עם פער כואב: יש מי שהם בפגישה, ויש מי שהם באמת בחיים. בפגישה מדברים על ערכים, על בית של תורה, על עתיד ברור. ואחר כך חוזרים למציאות אחרת לגמרי. טלפון שלא מייצג אותם. סגנון חיים שהם לא שלמים איתו. בחירות שהם עצמם יודעים שלא יישארו שם לאורך זמן.

ואז מגיע המשפט המסוכן: "לא צריך להגיד הכול, אחרי החתונה זה יסתדר".

אבל האמת? שישנם דברים שחייבים לספר, שאסור להדחיק! ולא, לא צריך לספר הכול בפגישה הראשונה. אבל בהחלט לנהוג בכנות ואחריות. כי שידוכים הם לא הצגה. והם לא משחק. הם פגישה עם החלטה לכל החיים.

על כל זה ועוד בפרק שלפנינו.

מגיש: יהונתן פנגר - מאמן מדריך ומלווה בחורים בתהליך השידוכים ויצירת זוגיות.

