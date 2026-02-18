הזדמנות אחרונה להצטרף ולזכות בדירת יוקרה מרוהטת בירושלים

הדירה היוקרתית של קרן עם ישראל חי ( צילום: באדיבות המצלם )

קרן "עם ישראל חי" מקיימת זו השנה השמינית את מבצע הגרלת הדירה בירושלים - מהלך שהפך לאחד ממפעלי החסד הבולטים הפועלים במודל ייחודי: כל רכישת כרטיס היא גם סיוע ממשי למטרות חברתיות משמעותיות.

הדירה המוגרלת, בשווי מיליון ומאתיים אלף דולרים, ממוקמת בפרויקט יוקרתי בלב ירושלים ומשקיפה על נופיה של העיר. מכירת הכרטיסים תסתיים ביום רביעי, 11.3.26, וההגרלה עצמה תיערך ביום רביעי, 12.3.26 בירושלים, אז ייקבע מיהו הזוכה המאושר בדירת החלומות.

השנה בחרה קרן עם ישראל חי למקד את עיקר הסיוע במספר תחומים מרכזיים: תמיכה באלמנות ויתומים, עזרה לנוער בסיכון, חלוקת חבילות מזון לשבתות וחגים למשפחות נזקקות, הכשרות מקצועיות לחיילים משוחררים, חיזוק הזהות היהודית בישראל ובתפוצות ועידוד עלייה לארץ.

בנוסף, חלק מהתרומות יופנו גם לסיוע ליחידת הכלבנים לישראל שפעלה מסביב לשעון במהלך מלחמת חרבות ברזל, לנטיעת אלפי עצי פרי בארץ ישראל ולתמיכה במרכזים רפואיים ובגני ילדים.

מנכ"ל הקרן, שמואל סקט, אומר כי "ההגרלה הזו היא לא רק הזדמנות לזכות בדירה, אלא דרך פשוטה להיות שותפים בעשייה רחבה. השנה בחרנו למקד את הסיוע בנקודות הרגישות ביותר של החברה הישראלית - יתומים ואלמנות, משפחות במצוקה, חיילים משוחררים וצעירים שזקוקים להזדמנות אמיתית. כל כרטיס הוא תרומה עם משמעות".

בשנה שעברה זכו עזרא ותמי ניסניאן, זוג צעיר והורים לילד בן שנתיים. עזרא בעל מוסך ותמי מרפאה בעיסוק מווסט המפסטד, ניו יורק, אשר סיפרו כי עוד לפני שזכו בהגרלת החלומות רצו לעלות לארץ - ובזכות קרן "עם ישראל חי" החלום התגשם ובגדול. הכרטיס שלהם עלה בגורל מתוך מספר שיא של למעלה מ־22,000 רוכשים.

כעת, רגע לפני סיום המכירה, בקרן מדגישים כי מדובר בישורת האחרונה בהחלט. עלות כרטיס עומדת על 660 שקלים, ובימים האחרונים מתקיים מבצע במסגרתו כל רוכש כרטיס מקבל כרטיס נוסף ללא עלות.

הזמן הולך ואוזל. מכירת הכרטיסים תיסגר ביום רביעי, 11.3.26, וההגרלה תיערך למחרת, ביום רביעי, 12.3.26 בירושלים. זו ההזדמנות האחרונה לקחת חלק במפעל שמחבר בין זכייה אישית לעשייה ציבורית - ולהיות שותפים במהלך שבו כולם מרוויחים.

הדירה היוקרתית של קרן עם ישראל חי ( צילום: באדיבות המצלם )