לכוד בתוך הקבינה: חילוץ דרמטי של נהג משאית שהתהפכה בכביש 90

לפנות בוקר (שלישי) נשבר השקט בכביש 90 כאשר משאית סמי-טריילר במשקל עשרות טונות איבדה שליטה והתהפכה על צדה. הנהג נלכד בתוך תא הנהג המעוכה, ונדרשה פעולת חילוץ מורכבת של כוחות כבאות והצלה.
על פי הדיווח שהתקבל במוקד 102 של כבאות והצלה, הצוותים שהגיעו לזירה התמודדו עם מצב מורכב: נהג לכוד בתוך קבינה מעוכה, כשהזמן פועל נגדם. לוחמי האש נאלצו לבצע הערכת מצב מהירה ולהפעיל ציוד חיתוך הידראולי מתקדם כדי לפלס דרך אל הפצוע.
"זה היה חילוץ כירורגי תחת לחץ עצום", סיפרו גורמים בזירה. הכוחות פעלו בתוך הקבינה המעוכה תוך שימוש בציוד ייעודי, במרוץ נגד השעון למשוך את הפצוע בחיים. הפעולה דרשה דיוק רב ותיאום מושלם בין המחלצים, כשכל טעות עלולה הייתה להחמיר את מצב הנהג.
אירועים מסוג זה מזכירים את החשיבות של נהיגה זהירה בכבישים הבין-עירוניים, במיוחד בכלי רכב כבדים. כביש 90, המשתרע לאורך בקעת הירדן וים המלח, ידוע כאחד הכבישים המאתגרים בארץ, ודורש ערנות מרבית מנהגי משאיות.
במקביל לאירוע זה, דיווחה כבאות והצלה על פעולות חילוץ נוספות שבוצעו בימים האחרונים. בנחל חצבאני (שניר) בצפון הארץ, חולצו אדם וכלבו שנתקעו בגדות הנחל לאחר שנסחפו בזרם החזק. "עם הגעתנו למקום זיהינו אדם וכלבו שנמצאים על גדת הנחל ללא יכולת לחצות בבטחה בשל זרימת המים", מסר רב-רשף רועי פיניש, מפקד האירוע.
לוחמי האש ומחלצי יחידת להבה השתמשו בציוד ייעודי לחילוץ ממים זורמים, הגיעו אל השניים והעבירו אותם בבטחה אל הגדה השנייה. הפעולה דרשה שימוש בחבלים וציוד מקצועי, תוך התמודדות עם תנאי השטח המאתגרים.
באירוע נוסף, פרצה שריפה לפנות בוקר בישיבת 'כנסת ישראל' בטבריה, בחדר מגורים בקומה השנייה. כלל תלמידי הישיבה פונו מהמבנה טרם הגעת הכוחות, ו-4 צוותי כיבוי מתחנת טבריה הוזנקו למקום. "הצוותים פעלו במהירות לאיתור מוקד האש בתוך מבנה המורכב ממספר אגפים אשר חלקם מבנייה קלה", סיפר רב רשף שבי פרץ, מפקד האירוע.
הלוחמים ביצעו סריקה יסודית בכלל החדרים לוודא שאין לכודים, במקביל לכיבוי מוקד הבעירה. חוקר דליקות מטעם כבאות והצלה לישראל יבחן את נסיבות פרוץ השריפה. האירוע מדגיש את החשיבות של מערכות גילוי אש תקינות במוסדות חינוך, במיוחד בפנימיות שבהן שוהים תלמידים במשך שעות הלילה.
בירושלים, החלטה מקצועית של כוחות כבאות והצלה מנעה אסון: בניין בשכונת סילוואן קרס כשבע שעות בלבד לאחר שהתקבלה החלטה לפנות ממנו 19 דיירים. סדקים משמעותיים, אופקיים ואנכיים, זוהו בשלד המבנה והובילו להחלטה מצילת חיים. "הממצאים בשטח אינם משתמעים לשני פנים ומצביעים על סכנה מיידית לחיי אדם", מסר סגן טפסר יוסף עמרנה, מפקד תחנת אגוז.
שלוש משפחות פונו בבטחה, ובזכות ההחלטה המקצועית נמנע אסון כבד. האירוע מדגיש את החשיבות של בדיקות תקופתיות למבנים ישנים, במיוחד באזורים שבהם קיימת פעילות בנייה אינטנסיבית או תנאי קרקע מורכבים.
כוחות כבאות והצלה ממשיכים לפעול ברחבי הארץ במגוון אירועים, מחילוצי נהגים לכודים ועד למניעת אסונות באמצעות החלטות מקצועיות. הציבור מתבקש להקפיד על נהיגה זהירה, במיוחד בכלי רכב כבדים, ולדווח מיד על כל סימן מדאיג במבנים מגורים.
