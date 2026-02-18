לכוד בתוך הקבינה: חילוץ דרמטי של נהג משאית שהתהפכה בכביש 90

לפנות בוקר (שלישי) נשבר השקט בכביש 90 כאשר משאית סמי-טריילר במשקל עשרות טונות איבדה שליטה והתהפכה על צדה. הנהג נלכד בתוך תא הנהג המעוכה, ונדרשה פעולת חילוץ מורכבת של כוחות כבאות והצלה.

על פי הדיווח שהתקבל במוקד 102 של כבאות והצלה, הצוותים שהגיעו לזירה התמודדו עם מצב מורכב: נהג לכוד בתוך קבינה מעוכה, כשהזמן פועל נגדם. לוחמי האש נאלצו לבצע הערכת מצב מהירה ולהפעיל ציוד חיתוך הידראולי מתקדם כדי לפלס דרך אל הפצוע.

"זה היה חילוץ כירורגי תחת לחץ עצום", סיפרו גורמים בזירה. הכוחות פעלו בתוך הקבינה המעוכה תוך שימוש בציוד ייעודי, במרוץ נגד השעון למשוך את הפצוע בחיים. הפעולה דרשה דיוק רב ותיאום מושלם בין המחלצים, כשכל טעות עלולה הייתה להחמיר את מצב הנהג.

אירועים מסוג זה מזכירים את החשיבות של נהיגה זהירה בכבישים הבין-עירוניים, במיוחד בכלי רכב כבדים. כביש 90, המשתרע לאורך בקעת הירדן וים המלח, ידוע כאחד הכבישים המאתגרים בארץ, ודורש ערנות מרבית מנהגי משאיות.

במקביל לאירוע זה, דיווחה כבאות והצלה על פעולות חילוץ נוספות שבוצעו בימים האחרונים. בנחל חצבאני (שניר) בצפון הארץ, חולצו אדם וכלבו שנתקעו בגדות הנחל לאחר שנסחפו בזרם החזק. "עם הגעתנו למקום זיהינו אדם וכלבו שנמצאים על גדת הנחל ללא יכולת לחצות בבטחה בשל זרימת המים", מסר רב-רשף רועי פיניש, מפקד האירוע.

לוחמי האש ומחלצי יחידת להבה השתמשו בציוד ייעודי לחילוץ ממים זורמים, הגיעו אל השניים והעבירו אותם בבטחה אל הגדה השנייה. הפעולה דרשה שימוש בחבלים וציוד מקצועי, תוך התמודדות עם תנאי השטח המאתגרים.