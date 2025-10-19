( צילום: Erik Marmor/Flash9 )

שבוע אחרי שיצאו מעזה, בתום שנתיים תמימות בשבי, חזרו היום (ראשון) האחים שורדי השבי גלוי וזיו ברמן לביתם החדש בקיבוץ בית גוברין. במקום המתינו להם מכרים רבים, שכנים והמוני בית ישראל - שקיבלו אותם בשלטים ובשאגות שמחה.

שני האחים החזיקו בשלט מתקופת השבי, בו מופיעה תמונתם וקריאה לשחררם, לצד יתר החטופים. הם יצאו מחלונות הרכב להמונים הממתינים והריעו. הם קראו "עם ישראל חי". אתמול הם פרסמו מסר מצולם ראשון, שבו אמרו תודה "למשפחה, לחברים והחברים שלנו ולכל מי שהיה שם בשבילנו מרחוק ומקרוב". הם הודו על התמיכה באימם ואמרו שהדבר חיזק אותם גם כשהיו בעזה, במנהרות. האחים הודו גם לכוחות הביטחון ובישרו כי סיימו את "המבחן הרפואי" בבית החולים שיבא ויחזרו לבית. הם הוסיפו בחיוך: "בקרוב נבין מה זה ה-Chat GPT הזה שכולם מדברים עליו"...

( צילום: Erik Marmor/Flash9 )

( צילום: Erik Marmor/Flash9 )

( צילום: Erik Marmor/Flash9 )

זיו וגלי ברמן, שניהם בני 28, מקיבוץ כפר עזה, נחטפו בבוקר שמחת תורה כאשר מחבלים חדרו לקיבוץ בשבת בבוקר ופלשו דרך הגדר הסמוכה למתחם מגורי הדור הצעיר, שם התגוררו השניים.

זמן קצר לפני שנחטף, התקשר זיו לאמו טליה וסיפר: "כל הדירה שלי שרופה, הם כאן. למה כל הצבא לא פה?". למרות העובדה שניסו להסתתר, זיו וגלי נתפסו יחד עם חמישה צעירים נוספים מהאזור.

הקשר איתם נותק ב-10:30 בבוקר. רק כעבור עשרה ימים קיבלה המשפחה את הידיעה כי שניהם נחטפו לעזה. זיו וגלי היו בלתי נפרדים, הם טיילו יחדיו בעולם ועבדו בחברת הגברה.