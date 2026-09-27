בוגרי הקמפוס החרדי במכללה האקדמית אשקלון קיבלו תואר ראשון

טקס הענקת תואר ראשון בקמפוס החרדי במכללה האקדמית אשקלון ( צילום: באדיבות המצלם )

במבט ראשון זה נראה כמו פגישת מחזור תוססת של ישיבת עילית. כ-120 חרדים מחויכים שהחליפו חיבוקים ועדכונים, צוות חינוכי ואדמיניסטרטיבי שכולו הערכה לבני טיפוחיו, ומשפחות קורנות מגאווה מכל קצוות הארץ - סבים והורים, רעיות, ילדים ואפילו נכדים. אך חתני השמחה לא הסתפקו הפעם בתעודת סיום מהישיבה הקטנה או הגדולה, אלא הגשימו חלום נוסף ובחרו לחבר חיי תורה עם מקצוע מבוקש ופרנסה יציבה.

בטקס החגיגי, שנערך ברחבת הקמפוס החרדי לגברים של המכללה האקדמית אשקלון, הם עלו אחד-אחד אל הבמה וירדו אוחזים במסמך הנכסף: תואר ראשון בכלכלה וניהול, במדעי המחשב או בעבודה סוציאלית. למען רגע-השיא הזה הם צעדו בעמל לאורך כ-3 שנים, גם אם הנתיב שסלל להם הקמפוס היה מרופד מהרגיל: מלגות והטבות, מכינות לימודיות, לו"ז גמיש וכיתות קטנות, אווירה תורנית וליווי אישי.

במוסד שפתח קמפוס נפרד לחרדים, ומתהדר בנשיא ובמנכ"ל שומרי תו"מ, אין פלא שטקס הסיום חרג לטובה מגבולות השיח האקדמי הצפוי. ראשון הנואמים, נשיא המכללה הפרופסור אליקים רובינשטיין, התמקד דווקא בערך לימוד התורה. "לא ייתכן חולק על מעמדו של לימוד התורה בעם היהודי", קבע תוך ציטוט מובאות מהתנ"ך ומחז"ל. הקמפוס, לדבריו, קם כדי למלא "צורך לאומי וחברתי מן המדרגה הראשונה: תלמוד תורה עם דרך ארץ".

גם מנכ"ל ומייסד המכללה, הד"ר פנחס חליוא, עמד על ייחודו של האירוע והודה שהטקס מרגש אותו לא פחות ואולי יותר מהטקס הגדול של המכללה עצמה. חליווה הביע הערכה להשקעתם של הסטודנטים ולתמיכת משפחותיהם. בד-בבד, שיתף באתגרים ובמאמצים לספק לציבור החרדי סביבה אקדמית מותאמת, מקצועית וחמה, המחויבת להצלחת כל אחד מתלמידיה.

הקמפוס החרדי. משתלם לסיים

עוד דובר היה הרה"ג הרב כרמי גרוס, ראש ישיבת 'דרך חיים' בגן יבנה הצמודה לקמפוס. קבוצה נבחרת מתלמידי הרב משלבת סדר בוקר וצהריים בישיבה עם לימודי ערב בקמפוס. הרב הדגיש את הזכות של בוגריו לקיים "הרחיבי מקום אוהלך" ולעשות קידוש ה' במקומות עבודתם, ונשא את ברכתו להם ולשאר הבוגרים - רובם ככולם כבר מועסקים במשרות מכובדות.

את הטקס הנחה צבי מרסיאנו, מנהל הקמפוס החרדי של המכללה האקדמית אשקלון, שציין כי הוא מתרגש מדי שנה כאילו היה זה הטקס הראשון. יחד עם התואר האקדמי, קיבל כל בוגר כצידה-לדרך ספר על חייו ופועלו של הרה"ג הרב יצחק דוד גרוסמן שליט"א, חתן פרס ישראל ומייסד הקמפוס החרדי.

הרישום לקמפוס החרדי מסתיים בימים אלה.

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