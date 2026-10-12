המונים ליוו אמש (ראשון) למנוחות את הרה"צ רבי עמרם אזרזר זצ"ל, מוותיקי וחשובי העיר עכו, ומקורבם של משפחת אבוחצירא.

המנוח זצ"ל היה דמות מוערכת ואהובה על כל רואיו בעיר עכו. המנוח השכים והעריב לבתי כנסיות, קירב את ליבם של ישראל לאביהם שבשמיים, ומסר נפשו על העמדת הדת ומסירת שיעורי תורה לרבים. בכל אורחותיו חירף עצמו על חינוך בניו ובנותיו בדרך התורה והמצוות וקיים בגופו חסד של אמת.

בלי עין הרע הקים משפחה לתפארת עם ישראל, זכה שנכדיו מפארים את עולם הישיבות.

ניהל את ה'חברא קדישא' בעיר עכו, הקים את עולם התורה והתשובה בעיר וכל ימיו עסק בקירוב לבבות, היה מקורבו וחביבו של האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא מנהריה.

כל ימיו למד תורה בשקידה רבה תורת הנגלה ותורת הנסתר ועסק בצרכי ציבור באמונה בהיותו מעמודי התווך של ייסוד תנועת ש"ס בעיר.

המנוח זכה והעמיד דורות ישרים ומבורכים העוסקים בתורה ובמעשים טובים. את רעייתו שתחי', בניו: הרב חיים אזרזר מנכ"ל מוסדות האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא, הרב מאיר אזרזר בכיר בארגון ערכים ורב קהילת הונג קונג, הרב אליהו אזרזר ראש ישיבה משכן אביתר, הרב שמעון אזרזר רשם עולם הישיבות והיזם ואיש החסד הרב יוסף נועם אזרזר.

טרגדיה קשה פקדה את המנוח זצ"ל כאשר שכל את בתו, המחנכת הדגולה מרת אילנה יעל לוי ע"ה מזכרון יעקב, שנפטרה בדמי ימיה לאחר שחלתה, היא דבקה בדרך אביה והנחילה ערכי תורה ויראת שמיים לתלמידותיה.

בסיום מסע ההלוויה נטמן באישון ליל ב'הר המנוחות' בירושלים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.