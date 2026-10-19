בשכונת נחלת הר חב"ד בקרית מלאכי התבקש הבוקר (שני) לבית עולמו בפתאומיות המחנך הוותיק והאהוב במקום, הרב שמואל יצחק מלוב ע"ה. בן 51 בלבד היה בפטירתו.

המנוח, איש חינוך, שניהל בין היתר את ישיבת הערב השכונתית במשך שנים ארוכות, נמנה עם חתניו של רב השכונה וקהילת חב"ד בעיר, מבכירי רבני חב"ד בעולם, הגה"ח הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי יבדל לחיים. ההודעה על פטירת החתן נמסרה לו הבוקר בעצב.

הרב מלוב ע"ה, כך דווח בשכונה, הבוקר התעורר, נטל את ידיו ולקה בדום לב פתאומי. כוחות הצלה הוזעקו למקום אך נאלצו לקבוע את מותו למגינת לב בני משפחתו, מכריו הרבים וחבריו לשכונה.

הבשורה המרה על פטירתו הכתה בהלם את אלפי משפחות חב"ד בשכונה, ואת מכרי וידיד המשפחה מחסידות חב"ד בכל הארץ והעולם.

פיצוץ בגן הילדים של חב"ד: התכנון הרצחני המחריד והבקבוקים שנמצאו יוסי נכטיגל | 18.10.26

רבים ציינו הבוקר את התמסרותו של המנוח לחינוך ילדי ישראל. הוא כאמור ניהל במסירות את ישיבת הערב המקומית, בה מאות ילדים התכנסו בכל ערב בבית הכנסת ללימוד תורה. לא ביקש גדולה וטובה לעצמו ועסק בחינוך תינוקות של בית רבן.

ידידיו סיפרו על דמות של תלמיד חכם, בקיא בנגלה ובחסידות, שראה שליחות פנימית עזה להפיץ תורה בכל סביבתו. כך, בין היתר, ארגן בכל שנה ושנה בסמוך לחגים "כינוסי תורה" בשכונה, כהוראת הרבי מליובאוויטש להתכנס בסמיכות לכל חג לשיעורי תורה והלכה.

הוא נולד לפני 51 שנה בבני ברק, לאביו הרב צבי אליהו מלוב ע"ה, מעסקני חסידות חב"ד בירושלים, שהתבקש לבית עולמו לפני כשש שנים. אמו הענא חיה, בתו של ר' יעקב משה הכהן הלפרין, התבקשה לבית עולמה בדמי ימיה, בתשרי תנש"א, והיא בגיל 40 בלבד.

הלווייתו תצא מביתו בשעה 12:30, תעבור ליד התלמוד תורה ובית הכנסת המרכזי בשכונה ומשם לשמגר שבירושלים. ההלויה משמגר תצא בשעה 15:00 להר המנוחות בירושלים עיה"ק. בקרית מלאכי ארגנו אוטובוס שיביא תושבים במיוחד להשתתף בהלוויה בירושלים.