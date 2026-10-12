דרמה לילית מורטת עצבים התרחשה בחרקוב שבאוקראינה, כאשר טיל רוסי פגע פגיעה ישירה במרחק קצר מאוד מבית הספר היהודי בעיר 'אור אבנר חב"ד'. הפיצוץ העז שאירע בדקות האחרונות החריד את האזור כולו, ועשן סמיך ואופף מכסה ברגעים אלו את זירת האירוע.

על פי דיווחו של שומר בית הספר המבנה עצמו לא ספג נזק ישיר, ובחסדי שמיים הגלויים אין נפגעים בנפש בתוך שטח המוסד החינוכי.

עם זאת, עוצמת הפגיעה בשכונה הייתה משמעותית והותירה הרס רב ברדיוס הקרוב.

ראש עיריית חרקוב פרסם הודעה דחופה ובה עדכן כי כוחות ההצלה פועלים כעת לחילוץ אזרחים, לאחר שהתקבלו דיווחים מבוססים על אנשים הלכודים תחת הריסות המבנים הסמוכים שנפגעו. מתנדבי הקהילה היהודית נוטלים חלק בסיוע לכוחות החילוץ.

מתקפה זו מגיעה כהמשך ישיר לסוף שבוע קשה במיוחד שעבר על העיר, שכלל פגיעות קשות נוספות באזורי מגורים. למרות הסכנה הנמשכת והאיומים מהאוויר, הקהילה היהודית המקומית מוכיחה פעם נוספת חוסן יוצא דופן.

מיד לאחר התקיפות האחרונות, יצאו עשרות מתנדבים צעירים ומבוגרים מטעם הקהילה היהודית אל זירות ההרס.

המתנדבים, הלבושים באפודי זיהוי זוהרים, הסתובבו בין החורבות והעניקו סיוע הומניטרי קריטי לתושבים המקומיים שאיבדו את קורת גגם או נותרו ללא אספקה בסיסית.

הפעילות בשטח כללה חלוקת מים מינרליים, כיכרות לחם חמות ומזון בסיסי לכל מי שנזקק לכך, לצד תמיכה רגשית לתושבים הנמצאים בחרדה עמוקה.

רב העיר חרקוב ושליח חב"ד הרב משה מוסקוביץ מסר כי על אף הקרבה המבהילה של התקיפה הנוכחית לבית הספר, הם ימשיכו לעשות כל שביכולתם כדי להגן על מוסדות החינוך ולשמור על רצף התמיכה בתושבי העיר הרבים שנותרו בקו החזית.

"בית הספר ייפתח מחר בבוקר כרגיל", הוסיף הרב מוסקוביץ.

הלילה, כוחות החילוץ וההצלה המקומיים, יחד עם מתנדבי הקהילה, ממשיכים לסרוק את האזור הבוער בתקווה לאתר ניצולים בהקדם.