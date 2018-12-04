הגענו לצפון הארץ למרגלות הר הכרמל. בעיקולי הכביש, בינות לעצי אורן ודקלי נוי, נכנסנו בשערי כפר סיטרין. את האופק צובעים מימיו הכחולים של ים תיכון, מרחבי דשא נפרשים בין בנייני אבן וכל פינה בכפר מזמינה לשבת וליהנות מהאוויר והאווירה(חינוך, מקודם)
חברות הכנסת אורית זוארץ (קדימה) ופאינה קירשנבאום (ישראל ביתנו) ערכו ביקור מיוחד במוסדות הקהילה היהודית בבאקו, אזרבייג'ן וסיירו בבית הספר 'אור אבנר חב"ד'. הח"כיות התקבלו על ידי שלוחי חב"ד במדינה הרב שניאור סגל והרב מתי לואיס. קרית החינוך בסיועו של נשיא המדינה מר אלהם אלייב
רבה של רוסיה הגר"ב לאזאר במסע חיזוק מיוחד ורברושם בקהילה היהודית שבאוליינובסק, רוסיה. העיר אוליינובסק, יודעת מזה מספר שנים מהפכה יהודית אמיתית מאז בואו של הרב יוסף מרוזוב, המשמש כרב העיר ושליח חב"ד יחד עם משפחתו. התפתחות הקהילה היהודית צוברתתאוצה עם המשפחות היהודיות הרבות שגרות בעיר
ראש-הממשלה בנימין נתניהו היה אורח כבוד הערב באירוע הצדעה לשלוחי חב"ד בחבר-העמים. הוא שיבח רבות את מפעל השליחות החובק-עולם שהקים הרבי. "אתם נמצאים בפסגת ההר ועם ישראל עומד בתחתית ההר ומצדיע לכם, ואני הראשון שמצדיע לכם". הבהיר: נגד וועדת חקירה לשמאל (בארץ)
שיתוף פעולה יחודי בין שירות בתי הסוהר ברוסיה לשירות בתי הסוהר בישראל, החל החודש בצורה רשמית ומקצועית - זאת בעקבות סיור בארץ ישראל של הרב הצבאי והשב"ס ברוסיה הרב אהרן גורביץ, יחד עם משלחת מראשי השב"ס הרוסי. הרב גורביץ משמש כרב הצבא והשב"ס ברוסיה מזה מספר שנים, במסגרת (תפוצות)
שלושים יום אחרי שריפת הענק, תלמידי כפר "אור אבנר - סיטרין" שניצל מהאש התקבלו במעונו של הגר"ע יוסף. הוא חיזקם בדברי התעוררות: "כאשר משה רבינו צעק אל ה´, מתו כל הצפרדעים מלבד אלו שנכנסו לתוך האש בשליחותו של הקב"ה", אמר להם. סיקור מלא, תיעוד בתמונות ווידאו מהביקור