הצצה לטקס המיוחד

השופר שהרעיד את גאורגיה היהודית: כך פתחו את שנת הלימודים בטביליסי

טקס מרגש נערכה בבית הספר היהודי בטביליסי, כאשר 160 תלמידים יהודים פתחו את שנת הלימודים ע"י שמיעת תקיעת שופר מהרה"ג ר' מאיר קוזלובסקי שליח חב"ד הראשי במדינה (חרדים) 

הרה"ג הרב מאיר קוזלובסקי בתקיעת שופר בטביליסי שבגאורגיה (צילום: באדיבות המצלם)

מעמד מרגש ומיוחד נערך השבוע בבית הספר היהודי "אור אבנר - חב"ד" בטביליסי שבגיאורגיה, עם פתיחת שנת הלימודים החדשה. האירוע המרגש התקיים במעמד שליח חב"ד הראשי בגיאורגיה, הרה"ג הרב מאיר קוזלובסקי, ולעיני עשרות הילדים והוריהם.

בית הספר, המנוהל במסירות ובהשקעה רבה על ידי חב"ד, הוא בית הספר היהודי היחיד בכל רחבי גיאורגיה. כ-160 תלמידים יהודים לומדים בו במסגרת חינוך תורני, וסופגים את ערכי היהדות ואהבת התורה.

במהלך המעמד, נשא הרב קוזלובסקי דברי חיזוק והתעוררות בפני התלמידים והוריהם לקראת השנה החדשה, תוך שהוא מחדיר בהם את רוח ימי הרחמים והסליחות.

גולת הכותרת של האירוע הייתה תקיעת השופר המיוחדת של הרב קוזלובסקי, כמנהג חודש אלול. תקיעת השופר עוררה את הלבבות והחדירה בקרב הקהל תחושת התחדשות רוחנית והתרגשות לקראת הימים הנוראים.

