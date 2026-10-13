בצער ובכאב רב מתקבלת הידיעה המעציבה על פטירתו בדמי ימיו של הבחור החשוב והיקר, מנחם מענדל (מענדי) וילנקין ז"ל, תושב טורונטו שבקנדה, אשר הלך לעולמו בגיל 17 בלבד, לאחר שהזדכך ביסורים וניהל מאבק ממושך במחלה קשה. כך דווח ב-COLive.

המנוח ז"ל הוא בנם של יבדלו לחיים טובים השליח הרב יונה ורעייתו מרת אהובי וילנקין, משלוחי חב"ד בטורונטו. נפילתו של הפרח הצעיר, המוכר בסביבתו כאיר פנים ושקוע בלימוד תורה, הותירה אבל כבד, הלם ויגון עמוק בקרב בני המשפחה, חבריו לקהילה והמעגל הנרחב של קהילת חב"ד בקנדה וברחבי העולם.

מכריו מספרים על בחור מסור ומלא חיות חסידית, שנרתם בלהט למיזמים ולמבצעי הקודש של הרבי מליובאוויטש זי"ע. בין היתר בלט בפעילותו הנמרצת ב"מבצע תפילין" – יוזמה שבמסגרתה יוצאים חסידי חב"ד לרחובות ולמוקדים ציבוריים כדי לסייע לכל יהודי להניח תפילין, לזכות במצווה ולהתחבר לשורשיו. מענדי ז"ל הקדיש מזמנו ברוחב לב, לצד ובנוסף לסדרי הלימוד הישיבתיים המסורתיים, כדי לפגוש עוברי אורח יהודים, להניח עמם תפילין בסבר פנים יפות ולקרב לבבות באהבת ישראל אמיתית, כדרך חב״ד.

מסע הלוויה יצא מקנדה לכיוון ארצות הברית, כאשר אמש (שני) עבר המסע דרך מרכז חב"ד "770" בטורנהיל, אונטריו, שם נפרדו ממנו בני הקהילה המקומית בבכי ובדמעות.

היום (שלישי) יתקיים חלקו המרכזי של מסע הלוויה בניו יורק. המסע ינסע ויעבור בשעה 14:30 בחזית מרכז חב"ד העולמי 770 בברוקלין, ומשם ימשיך לעבר בית החיים ״מונטיפיורי״ ברובע קווינס בניו יורק, בסמיכות לציון הרבי מליובאוויטש זי״ע, שם ייטמן בשעה 15:30 בחלקת חב"ד.

עם נודע דבר פטירתו הכואבת, עטפה עננה של יגון את הקהילה היהודית בטורונטו ואת ריכוזי חב"ד בעולם, כאשר חבריו לספסל הלימודים מתקשים לעכל את הבשורה הקשה על הסתלקותו של חבר אהוב, שהקרין תמיד אופטימיות, שמחה ואמונה יוצאת דופן – גם במהלך הימים המורכבים והמאתגרים שבהם התמודד בגבורה עם המחלה.

בחב״ד טורונטו מציינים בערגה את דמותו כדוגמה ומופת לבחור המשלב שקידה בתורה לצד התמסרות מוחלטת לעזרה לזולת. פטירתו של נער צעיר בזיכוך יסורים מותירה חלל עצום בלב כל מכריו, המוצאים נחמה קטה במורשת המעשים הטובים והמצוות שהספיק לאסוף בשנות חייו הקצרות. בני המשפחה ומכריו מייחלים כי הזכויות הרבות שצבר בפעילותו הברוכה יעמדו למליץ יושר עבור משפחתו הכאובה ועבור כלל ישראל, וכי יקויים מהרה הכתוב "בלע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים" בתחיית המתים ובביאת גואל צדק. תנצב״ה.

פרטים נוספים אודות מועדי ומיקומי ניחום האבלים במהלך ימי השבעה יפורסמו בהמשך. תנצב״ה.