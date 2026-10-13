מתקפה חסרת תקדים הבוקר (שלישי) בביטאון 'דגל התורה', 'יתד נאמן', נגד שר האוצר ויו"ר 'הציונות הדתית', בצלאל סמוטריץ', בעקבות דבריו נגד המנהיג הליטאי ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו.

במאמר המערכת מוצג סמוטריץ' כמי שחצה את כל הקווים האדומים במערכת הפוליטית. "'מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור', את הנעירה החלולה הזאת נדמה היה לשמוע אמש מעל במת כנס ערוץ 7", נפתח מאמר המערכת החריף. "כששר האוצר בצלאל סמוטריץ' פער את פיו נגד עיני העדה שליט"א, מלך כפויי הטובה, כך ראוי לכנות את מי שידע לנצל את השותפות הקואליציונית עם הציבור החרדי כאשר זו שירתה את צרכיו".

בביטאון מטיחים בשר האוצר כי השתמש בתמיכה החרדית כל עוד הדבר שירת את אג'נדת הציבור הדתי-לאומי, וכעת הוא מנסה לגרוף הון פוליטי על גבם של מנהיגי הדור: "כשהיה צריך את האצבע החרדית, ידע היטב היכן למצוא אותה. כשהוא מבקש את הקול הבא, הוא כבר מוכן לדרוך על היד שהושטה לעברו".

"גרוע מהמנדט הבריטי"

כותב המאמר משווה את המאבק בעולם התורה לגזירות היסטוריות: "לטעות זה נסלח. לתעות, זו בעיה שלו. גם מחלוקת אידיאולוגית היא חלק מן המציאות הציבורית. אבל לפעור פה נגד גדולי הדור, זהו כבר צעד אחד יותר מדי. שלטון המנדט הבריטי בארץ ישראל לא ניהל מלחמה נגד עולם הישיבות כפי שמנהלים אותה סמוטריץ' וחבריו בשם 'הגאולה'. גם שלטון ערבי לא!".

עוד נכתב במאמר המערכת: "סמוטריץ', שגם אם ילמד כל ימיו, לא יגיע לקצה קצהו של מה שילד חיידר יודע, מרהיב עוז בנפשו להתבטא בגסות רוח כלפי גדולי ישראל, ואחרי כל אלה, עוד יש לו העוז לדבר בשם 'גוש אמוני'. איזו גאולה יש בציונות הרודפת את היקר והקדוש ביותר לעם ישראל, ומבקשת להציג את עצמה כ'ראשית גאולתנו', שעה שמעשיה הם ראשית צניחת גאולתנו?".

מעבר למחאה התורנית והשקפתית, המאמר מתייחס להחלטת 'דגל התורה' להכריז כי אינה חלק מגוש הימין: "נכון, בגלל הנסיבות התגוררנו בבית משותף, אבל סמוטריץ' סימן עכשיו הערת אזהרה בטאבו של הבית. מבנה מסוכן.

"אנחנו לא ימין ולא שמאל, אבל נעידת החמור הסבירה היטב למה הקשר המאולץ אך ארוך הימים נפרם והכל נפתח מחדש. למה יש גוש ימין עוין תורה וגוש שמאל עוין תורה - ואנחנו גוש בפני עצמו: גוש של תורה!".