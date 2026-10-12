יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר הגיב בחריפות לדבריי הבלע שנשמעו משר האוצר בצלאל סמוטריץ', כנגד ראש הישיבה הגר"ד לנדו והציבור החרדי.
"יש אנשים שחושבים שהם יכולים לפרק אותנו ולגרום לנו להתפרר. שיבואו לראות את כל מי שנמצא כאן, אנשים נשים וטף", התבטא אשר במהלך פתיחת מטה גבאי קהילות ברכסים.
לדבריו, "אני רוצה לראות את סמוטריץ' שפער היום את פיו כנגד הציבור הישר שלנו וכנגד גדול ישראל. אתה לא יודע לכנס כאלה אנשים. אתה היית צריך את פייגלין בשביל לעבור את אחוז החסימה. זה הרב שלך, תחזיר אותו בתשובה קודם".
כזכור, במפגש בחירות שערך 'ערוץ 7' ובכנס נוסף שנערך בעופרה, שיגר השר חצים מורעלים לעבר הציבור החרדי, תוך שהוא משתלח בחריפות כלפי ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו והטיח האשמות קשות בעולם התורה.
במהלך השיחה עם 'ערוץ 7', נשאל סמוטריץ' מדוע בחר שלא להגיב פומבית לביקורת שהשמיע כלפיו הגר"ד לנדו. השר ניסה בתחילה לעטוף את תשובתו באצטלה של כבוד, אך מהר מאוד עבר להתבטאות פוגענית במיוחד.
"שלא תהיה חס וחלילה שתיקה כהסכמה, כי 'היזהרו בגחלתן'", פתח השר. "אם הייתי חושב שזה יועיל להגיב, אני לא מגיב לתלמיד חכם". אולם, מיד לאחר מכן הוסיף: "אגב, זה כואב לי, ואני מתפלל לקב"ה שיחזיר גם אותו בתשובה, אבל לא צריך להגיב".
ההתבטאות הקשה עוררה גינויים חריפים מכל קצוות הציבור החרדי.