יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר הגיב בחריפות לדבריי הבלע שנשמעו משר האוצר בצלאל סמוטריץ', כנגד ראש הישיבה הגר"ד לנדו והציבור החרדי.

"יש אנשים שחושבים שהם יכולים לפרק אותנו ולגרום לנו להתפרר. שיבואו לראות את כל מי שנמצא כאן, אנשים נשים וטף", התבטא אשר במהלך פתיחת מטה גבאי קהילות ברכסים.

לדבריו, "אני רוצה לראות את סמוטריץ' שפער היום את פיו כנגד הציבור הישר שלנו וכנגד גדול ישראל. אתה לא יודע לכנס כאלה אנשים. אתה היית צריך את פייגלין בשביל לעבור את אחוז החסימה. זה הרב שלך, תחזיר אותו בתשובה קודם".