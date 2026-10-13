מאבטחים ושוטרים עצרו תושב שטחים בן 32, שוהה בלתי חוקי בעל עבר ביטחוני, שנתפס בשעת מעשה כשהוא מצלם ומסריט את עומק תחנת הרכבת התת קרקעית בבני ברק.

החשוד, בעל עבר ביטחוני, ניסה להתחזות לאזרח ישראלי בטרם נחשפה זהותו האמיתית.

האירוע התרחש אתמול בשעות הבוקר, כאשר ערנותם של מאבטחי הרכבת הקלה התת-קרקעית בבני ברק הבחינו בחשוד כשהוא מסתובב בתחנה ומצלם במכשיר הטלפון שלו את מתחם התת-קרקע באופן שחורג מהתנהגות של נוסע תמים ועורר מייד את חשדם.

שוטרי יחידת הרכבת הקלה של משטרת מחוז תל אביב הוזעקו במהירות למקום והחלו בתחקור ראשוני של החשוד. ברגעי התחקור הראשונים ניסה האיש להערים על הכוחות, מסר מספר תעודת זהות והציג את עצמו כתושב טייבה.

אולם, בשבדיקה שביצעו השוטרים בשטח, התבררה התמונה: מדובר בתושב יהודה ושומרון השוהה בישראל בניגוד לחוק, אשר התחזה לישראלי ומסר פרטים כוזבים כדי לחמק ממעצר.

מבדיקת זהותו האמיתית עלה נתון חמור עוד יותר - החשוד היה מעורב בעבר באירועים ביטחוניים, ועל פי החשד אף נטל חלק בביצוע פיגועים נגד מטרות ישראליות.

החשוד נעצר על המקום והועבר להמשך חקירה קפדנית בתחנת משטרת בני ברק, לבדוק בין היתר עבור מי צילם את המתקן האסטרטגי התת-קרקעי ומה היו כוונותיו.

הבוקר יובא החשוד לבית משפט השלום בתל אביב, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו לצורך המשך החקירה.