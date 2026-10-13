בחור ישיבה בן 17 שנפצע קשה בשמחת תורה התעורר אחרי שבוע

שניאור, הלילה, בשיחת טלפון עם ראש העיר רחובות ( צילום: באדיבות המצלם )

בחור ישיבה צעיר בן 17, חסיד חב"ד תושב העיר רחובות במרכז הארץ, שניאור זלמן ניימן, התעורר הלילה (בין שני לשלישי) בבית החולים בניו יורק - אחרי כשבוע שבו היה מורדם ומונשם.

שניאור זלמן נפגע קשות בראשו במהלך חג שמחת תורה, במהלכו שהה במרכז חב"ד העולמי בשכונת קראון הייטס בברוקלין, ניו יורק. מאז האירוע אושפז במצב קשה בבית החולים והורדם והונשם. בשבוע האחרון התעירו רבים מחסידי חב"ד ועמך בית ישראל בתפילות לרפואתו השלימה והמהירה. שמו לתפילה - שניאור זלמן בן טליה נאטשה. הלילה, כאמור, התעורר לראשונה ופקח את עיניו. הבשורה התקבלה בהתרגשות רבה בחסידות חב"ד, ובמיוחד בעירו רחובות. המשנה לראש העיר רחובות, הרב אריה ליפסקר, בעצמו חסיד חב"ד, השוהה בניו יורק - מיהר לבית החולים לפגוש את המשפחה, שעוברת תקופה מאתגרת בימים האחרונים. טרגדיה נוראית: בחור הישיבה מנחם מענדל נפטר לאחר מחלה - בגיל 17 נחמן שטרנהרץ | 07:53 ליפסקר העלה על קו טלפון, בשידור ישיר, את ראש העיר רחובות מתן דיל, שביקש להשתתף בשמחת המשפחה ולברך את שניאור על הבשורה המשמחת. ראש העיר שוחח עם בני המשפחה, הביע את התרגשותו מההתפתחות המעודדת ואיחל לשניאור רפואה שלמה ומהירה, עד להחלמתו המלאה בעזרת השם.

- צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 0:24 ( צילום: באדיבות המצלם )

רב קהילת חב"ד ברחובות, הגאון רבי מנחם מענדל גלוכובסקי, מבכירי רבני חב"ד, איחל לבחור הישיבה החלמה מהירה - בשיחת וידאו בשידור חי שקיים עמו מרחובות. "איזו שמחה גדולה יש לנו בקהילה ברחובות", איחל הרב לבחור הישיבה בהתרגשות. "שניאור, אנחנו אוהבים אותך, תמשיך להיות בריא עד שנזכה לרקוד ביחד פה ברחובות עם כל הקהילה, לחיים לחיים".

בני משפחתו קוראים לציבור להמשיך בתפילות ובמעשים הטובים לזכותו ולרפואתו. עדיין דרך ארוכה לפניו והוא נדרש לסיוע הרוחני של כולנו כדי לקצר את זמן ההחלמה וכדי שתהיה רפואה שלימה ברמ"ח אבריו ושס"ה גידיו.