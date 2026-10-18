גן הילדים שאותו תכנן לכאורה לתקוף ( צילום: גוגל מפות )

סוכנים פדרליים של ה-FBI עתרו את סטיבן קרלוס דואניאס, תושב לוס אנג'לס בן 51, בחשד לתכנון פיגוע רב-נפגעים ומתקפת טרור נגד גן הילדים היהודי "JEMS" המשתייך לחסידות חב"ד בשכונת לוס פליז בעיר.

מעצרו של החשוד בוצע בעקבות חקירה פדרלית ממושכת, במהלכה עלה כי הוא החל להכין אמצעי חבלה ופרסם איומים מפורשים נגד מוסדות יהודיים. כעת, בעקבות חשיפת פרטי החקירה, מתבררים העומק של התכנון הקטלני והרקע הסוער של החשוד. הפרשה החלה להתגלגל כאשר החקירה הפדרלית התמקדה בשורת פוסטים מסיתים ואלימים שפרסם דואניאס ברשת החברתית X באמצע חודש ספטמבר. באחד הפרסומים הציג החשוד תמונה של בקבוק תבערה אותה צילם על רקע מסך טלוויזיה ששידר תיעוד מנזקי הפיגוע במגדלי התאומים, כשהוא מוסיף לצד התמונה את הקריאה האלימה "אל תסתפקו בצפייה במלחמה, קחו בה חלק", ואף כינה את בקבוק התבערה בשמות גזעניים. בהמשך אותו ערב העלה פוסט נוסף שבו הציג בקבוק זכוכית וכתב "בקבוק שני הלילה".

ציוץ שפרסם החשוד

הבקבוק שנמצא בביתו ( צילום: UNITED STATES DISTRICT COURTS )

בפרסומים נוספים שהעלה לרשת, הציג החשוד סרטון שברקע שלו נשמע שיר של להקת R.E.M לצד הכיתוב "אוהב את האחים שלי החות'ים", ושרשר איומים ישירים וקשים במיוחד, בהם כתב בין היתר כי "לא נשרפו מספיק בתי כנסת" וכן "השגתי כמה טילי טומהוק בפייסבוק מרקטפלייס, אולי אפציץ את הגן מאוחר יותר". הדברים הללו עוררו את חשדם המיידי של גורמי האכיפה בארצות הברית, אשר החלו במעקב הדוק אחר פועלו. כך דווח בניו יורק פוסט.

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עם המעבר של החקירה לשלב הגלוי, פשטו כוחות פדרליים בשעה 04:30 לפנות בוקר על הבית שבו מתגורר החשוד יחד עם אימו. במהלך הפשיטה הדרמטית והחיפושים במקום, נחשפו חומרים שונים שיועדו לפי החשד להרכבת בקבוקי תבערה מאולתרים, ובהם בקבוק זכוכית שהכיל בנזין מוכן להפעלה. הממצאים בשטח איששו את החשש כי לא מדובר רק באיומי סרק ברשתות החברתיות, אלא בהערכות מעשית להוצאת פיגוע אל הפועל נגד הגן של חב"ד.

במהלך הדיון הדרמטי בהארכת מעצרו שנערך בבית המשפט הפדרלי, הופיע דואניאס כשהוא כבול באזיקים, ודמעות זלגו מעיניו. המראה היה כה סוער עד שהשופט אף שאל אותו אם ברצונו להפסיק את הדיון עד שיירגע, אך החשוד ביקש להמשיך. לפני שנלקח חזרה לתא המעצר עוד הספיק לסמן בשפתיו "אני אוהב אותך" לאימו שנכחה באולם הדיונים. הדיון הבא בעניינו בבית המשפט הפדרלי נקבע ל-10 בנובמבר, אז צפוי להתרחש שלב נוסף בהליך המשפטי נגדו.

מנגד, אימו של החשוד, מריה דואניאס, ניסתה להגן על בנה בשיחה עם כלי התקשורת וסיפרה על הידרדרות נפשית קשה מאוד שעבר. לדבריה, בעברו הוא היה ילד חביב, למד בבתי ספר טובים ואף שירת כנער מקהלה בכנסייה. אולם, פיטוריו מעבודתו כמטפל סוציאלי במחוז לוס אנג'לס, גירושיו ונישואים מורכבים מרחוק, דרדרו אותו למחלות נפש קשות כמו מאניה-דפרסיה וסכיזופרניה, לצד התמכרות קשה לאלכוהול ולתרופות. האם שחזרה כי לאחר המעצר מצאה בבית חביות אלכוהול ומאות בקבוקי תרופות. היא דחתה את הטענות לאנטישמיות מובנית, על אף שציינה כי בעבר היה להם סכסוך שיוך לגדר עם שכנים יהודים, והביעה תקווה עמוקה שבנה יישלח לטיפול ולשיקום במסגרת מתאימה.