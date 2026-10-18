תיעוד מסוכן מהודו, שהופץ בימים האחרונים ברשתות החברתיות, מציג ניסיון פעלולים חריג שכמעט הסתיים באסון קטלני. גבר כרך חבלים סביב צווארו ופלג גופו העליון, חיבר אותם לשישה אופנועים וניסה לעמוד בכוח המשיכה שלהם. בתוך שניות הפך המופע המסוכן למאבק על חייו.

בסרטון, קצר נראה האיש עומד במרכז, כשחבלים מחברים בינו לבין האופנועים שסביבו. במקום לעצור את כלי הרכב בכוח גופו, כפי שככל הנראה ניסה להציג, נוצר מתח עז בחבלים כאשר הרוכבים החלו להתקדם. החבלים נמתחו ומשכו את גופו לכיוונים שונים. האיש התקשה לעמוד בלחץ, איבד את שיווי משקלו וכרע על ברכיו. כעבור רגעים הוא נפל לקרקע ונגרר למרחק קצר, כשהחבלים עדיין כרוכים סביב צווארו וגופו.

כמעט הוצאה להורג: גבר ניסה לעצור שישה אופנועים בצווארו - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:39 כמעט הוצאה להורג: גבר ניסה לעצור שישה אופנועים בצווארו ( צילום: רשתות חברתיות )

המחזה עורר בהלה בקרב הנוכחים. אנשים שהיו במקום מיהרו לעברו בניסיון לעצור את האופנועים ולשחרר אותו מהחבלים, לפני שהלחץ על צווארו יוביל לפגיעה קטלנית. בסופו של דבר הוא חולץ, אולם מצבו הרפואי לאחר האירוע לא הובהר בדיווחים שפורסמו.

הסרטון הופץ ברשת החברתית אקס וזכה לתפוצה נרחבת, לצד תגובות רבות של גולשים שהביעו זעזוע מהסיכון שאליו נחשף האיש. גולשים תהו כיצד אדם יכול להחליט לבצע פעלול כזה, ואחרים לעגו לבחירה לסכן את חייו בשביל רגע של תהילה. אחד המגיבים שאל למעשה מדוע החבלים נקשרו סביב הצוואר ולא סביב הזרועות.