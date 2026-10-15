 דלג לתוכן הראשי
מה היא חשבה?

יום צילום עם אסירות: סוהרת בת 18 פוטרה בגלל תמונה

סוהרת בת 18 בטקסס פוטרה לאחר שתמונות שבהן הצטלמה עם אסירות, חלקם תוך ביצוע תנועות מגונות למצלמה, הופצו ברשתות החברתיות (מעניין)

א
אריה רוזן
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News

סוהרת בת 18 מטקסס, , פוטרה מעבודתה לאחר שתמונות שבהן הצטלמה לצד אסירות בבית המעצר שבו עבדה הופצו ברשתות החברתיות.

בתמונות נראית הסוהרת, קרלה בלטרן, כשהיא לבושה במדים ומצטלמת מול המצלמה, בעוד כמה אסירות עומדות מאחוריה מעבר למחיצת זכוכית.

בחלק מהתמונות היא מחייכת ומסמנת סימני ניצחון, ובאחת מהן אף מסמנת תנועה מגונה, כאשר האסירות מחקות את תנועותיה.

בלטרן החלה לעבוד במשרד השריף של מחוז בקסאר ב-1 ביולי, ופוטרה ב-12 באוקטובר, לאחר כשלושה חודשים בלבד בתפקיד. במשרד השריף הסבירו כי הסוהרת הייתה בתקופת ניסיון של שנה, שבמהלכה ניתן לפטר עובדים שאינם עומדים בסטנדרטים המקצועיים הנדרשים.

בהודעה רשמית נמסר כי נסיבות צילום התמונות, זהות הצלם והמקומות שבהם פורסמו עדיין נמצאים בבדיקה. עוד הודגש כי בשלב זה לא עומדים נגדה אישומים פליליים.
ארה"בתיעודויראליטקססבית סוהר

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיואודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר