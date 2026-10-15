יום צילום עם אסירות: סוהרת בת 18 פוטרה בגלל תמונה

סוהרת בת 18 מטקסס, ארה"ב, פוטרה מעבודתה לאחר שתמונות שבהן הצטלמה לצד אסירות בבית המעצר שבו עבדה הופצו ברשתות החברתיות.

בתמונות נראית הסוהרת, קרלה בלטרן, כשהיא לבושה במדים ומצטלמת מול המצלמה, בעוד כמה אסירות עומדות מאחוריה מעבר למחיצת זכוכית.

בחלק מהתמונות היא מחייכת ומסמנת סימני ניצחון, ובאחת מהן אף מסמנת תנועה מגונה, כאשר האסירות מחקות את תנועותיה.

בלטרן החלה לעבוד במשרד השריף של מחוז בקסאר ב-1 ביולי, ופוטרה ב-12 באוקטובר, לאחר כשלושה חודשים בלבד בתפקיד. במשרד השריף הסבירו כי הסוהרת הייתה בתקופת ניסיון של שנה, שבמהלכה ניתן לפטר עובדים שאינם עומדים בסטנדרטים המקצועיים הנדרשים.

בהודעה רשמית נמסר כי נסיבות צילום התמונות, זהות הצלם והמקומות שבהם פורסמו עדיין נמצאים בבדיקה. עוד הודגש כי בשלב זה לא עומדים נגדה אישומים פליליים.