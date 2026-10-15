תיעוד חדש מאשר פגיעה נוספת בכלי שיט במצר הורמוז, בצל ההסלמה בפעילות הימית של איראן והתקיפות החוזרות נגד כלי שיט מסחריים. משמרות המהפכה ממשיכים להטיל אימה על נתיב השיט האסטרטגי, תוך שהם מאיימים לפגוע בכלי שיט שלטענתם מפרים את הוראותיהם.

בימים האחרונים נרשמה עלייה חדה במספר התקריות הימיות באזור. ביום רביעי דווח על טביעת אוניית מכולות לאחר שנפגעה, כאשר 21 אנשי הצוות שלה חולצו בשלום. במקביל, אוניית מטען נוספת טבעה לאחר שנפגעה קודם לכן. לפי דיווחי סוכנויות הידיעות, מדובר בהסלמה משמעותית באיומים על התנועה הימית באזור, כאשר איראן מנסה להרחיב את שליטתה במעבר ולכפות על כלי השיט לפעול בהתאם להוראותיה.

יורים במה שזז: תיעוד מהתופת והספינות שטובעות במצר הורמוז - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:23 יורים במה שזז: תיעוד מהתופת והספינות שטובעות במצר הורמוז ( צילום: רשתות חברתיות )

חיל הים של משמרות המהפכה טען בימים האחרונים כי מכליות נפט נפגעו לאחר שהתעלמו מאזהרות וניסו לעבור בנתיבים שהוגדרו על ידי טהראן כבלתי מורשים. באחד המקרים טענו האיראנים כי מכלית-על פגעה במוקש ימי, התפוצצה ועלתה באש. בהמשך טענו כי מכלית נוספת נפגעה. במקביל, גורמי ביטחון ימי דיווחו על פגיעות בכלי שיט מסחריים באמצעות קליעים בלתי מזוהים, בעוד נסיבותיהן של חלק מהתקריות עדיין אינן ברורות. .

ההסלמה מתרחשת על רקע העימות המתמשך בין איראן לארצות הברית, ובזמן שבו הנשיא דונלד טראמפ ניצב בפני שיקולים פוליטיים לקראת בחירות האמצע בארצות הברית.

יורים במה שזז: תיעוד מהתופת והספינות שטובעות במצר הורמוז - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:17 יורים במה שזז: תיעוד מהתופת והספינות שטובעות במצר הורמוז ( צילום: רשתות חברתיות )

לפי דיווח רויטרס שפורסם אתמול, גורמים המעורים בנושא מעריכים כי איראן משנה את שיטות הפעולה שלה ומגבירה את הלחץ על התנועה הימית, בין היתר בניסיון להשפיע על שוקי האנרגיה ועל האווירה הפוליטית בארצות הברית לקראת הבחירות.

טהראן מבקשת להציג את עצמה כמי ששולטת במעבר הימי החיוני, בעוד וושינגטון מפעילה לחץ כלכלי וימי על איראן. על רקע ההסלמה, נראה כי בטהראן מבקשים לנצל את התקופה שלפני בחירות האמצע כדי להפעיל לחץ על טראמפ, מתוך הנחה שהמחיר הכלכלי והפוליטי של עימות נוסף עלול לצמצם את מרחב הפעולה שלו.