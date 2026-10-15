( צילום: Авторство: Mchs.gov.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=146812202 )

שירות הביטחון הפדרלי של רוסיה פרסם לראשונה צילומים ממצלמות האבטחה שתיעדו את מתקפת הטרור באולם הקונצרטים קרוקוס סיטי הול, סמוך למוסקבה, שבה נרצחו 149 בני אדם ומאות נוספים נפצעו. בתיעוד נראים המחבלים החמושים נעים במסדרונות המבנה, בעוד הקהל מנסה להימלט ולהסתתר מפני הירי, ובהמשך פורצת במקום שריפה אדירה.

קפץ מהחלון לעיני השוטר: רגע דרמטי תועד במצלמת הגוף אריה רוזן | 14.10.26 התיעוד נחשף בידי שירות הביטחון הפדרלי הרוסי ביום רביעי, 14 באוקטובר 2026. לפי הדיווחים בתקשורת הרוסית, הסרטון מורכב משלושה קטעים המתעדים את רגעי המתקפה מזוויות שונות. באחד הקטעים נראים ארבעה מחבלים חמושים בנשק אוטומטי כשהם מתקדמים במסדרון. בקטעים נוספים נראים הנוכחים באולם כשהם נמלטים בבהלה ומנסים למצוא מחסה מתחת למושבים, בזמן שנשמעים קולות ירי. בהמשך מתועדת גם התפרצות האש במקום.

10 10 0:00 / 1:33

המתקפה התרחשה ב־22 במרץ 2024, זמן קצר לפני הופעתה של להקת הרוק הרוסית פיקניק. ארבעה מחבלים חמושים הסתערו על מתחם ההופעות בקרסנוגורסק, שבפאתי מוסקבה, ופתחו באש לעבר האנשים שהגיעו לצפות במופע. בהמשך הוצתה שריפה שהתפשטה ברחבי המבנה, וחלק מגג האולם קרס. המראות הקשים והכאוס בזירה הפכו את המתקפה לאחד מפיגועי הטרור הקטלניים ביותר שידעה רוסיה בעשורים האחרונים.

ארגון המדינה האסלאמית קיבל אחריות לפיגוע, ושלוחתו האפגנית, דאעש חוראסאן, נקשרה למתקפה. הרשויות הרוסיות האשימו גם את אוקראינה במעורבות בפרשה, אך קייב הכחישה את הטענות, והדיווחים על ההאשמות הרוסיות לא הציגו ראיות פומביות המבססות אותן.

( Авторство: Brateevsky. Собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=115908537 )

ב־12 במרץ 2026 גזר בית משפט צבאי במוסקבה עונשים על 19 נאשמים בפרשה. 15 מהם נידונו למאסר עולם, ואילו ארבעת הנאשמים האחרים קיבלו עונשי מאסר ממושכים, שנעו בין קרוב ל־20 שנה ל־22 וחצי שנות מאסר. בין הנאשמים היו ארבעת המחבלים שביצעו את הירי וכן אנשים שהואשמו בסיוע להם ובמעורבות בפעילות הטרור.

פרסום התיעוד החדש מחזיר אל אחת הזירות הקשות בתולדות רוסיה המודרנית, ומציג את רגעי האימה שבהם הפך ערב של הופעה מוזיקלית למתקפת טרור קטלנית.