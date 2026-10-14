רוסיה עצרה את העיתונאי היפני יוקי אימאי, כתב העיתון „הוקאידו שימבון”, בחשד לריגול ואיסוף מידע על יכולות ההגנה של המדינה עבור שירותי המודיעין של יפן.

לפי הודעת שירות הביטחון הפדרלי הרוסי (FSB), העיתונאי נעצר במחוז סחלין שבמזרח הרחוק, בעת שהתכונן לעזוב את המדינה, ולאחר מכן הועבר למוסקבה. בית משפט בבירה הורה להחזיקו במעצר למשך כחודשיים, ואם יורשע הוא עלול להישלח לעד 20 שנות מאסר.

תיעוד המעצר שפורסם בכלי תקשורת רוסיים מציג שלושה אנשי ביטחון רעולי פנים במדים שחורים כשהם משתלטים על אדם בחדר מלון, כובלים אותו ומובילים אותו להמשך החקירה.

בהמשך נראה החשוד מלווה בידי אנשי שירות הביטחון בדרכו למטוס, ולאחר מכן כשהוא מובא לבית משפט במוסקבה. בתיעוד נראים אנשי הביטחון פועלים במהירות, בעוד החשוד נותר תחת שליטתם.

לפי ה-FSB, העיתונאי אסף ושמר מידע הנוגע ליכולות ההגנה הרוסיות, במטרה להעבירו לגורמי מודיעין יפניים.

בדיווחים נוספים נטען כי החקירה מתמקדת גם במידע על תושבי האיים הקוריליים שגויסו לצבא הרוסי או התנדבו להילחם במלחמה באוקראינה.

דוברת משרד החוץ הרוסי, מריה זכרובה, האשימה את טוקיו בניצול מעמדם של כתבים זרים לצורך איסוף מידע ביטחוני. לדבריה, יפן מנסה להשתמש בעיתונאים המורשים לפעול ברוסיה כדי להשיג מידע שעלול לפגוע בביטחון המדינה. היא הוסיפה כי הפרשה צפויה להכביד עוד יותר על היחסים בין מוסקבה לטוקיו.

ביפן דורשים הבהרות על נסיבות המעצר. שר החוץ היפני, טושימיצו מוטגי, מסר כי נציגויות המדינה ברוסיה פנו לרשויות המקומיות כדי לקבל מידע על מצבו של העיתונאי ולהבטיח כי יזכה ליחס הוגן והומניטרי. גם מערכת העיתון שבו הוא עובד הודיעה כי היא בודקת את נסיבות האירוע ומציבה את ביטחונו בראש סדר העדיפויות.

המעצר מגיע על רקע סכסוך טריטוריאלי ממושך: רוסיה ויפן חלוקות על השליטה באיים הקוריליים, הנמצאים בשליטת מוסקבה מאז סוף מלחמת העולם השנייה ונתבעים בחלקם בידי טוקיו. המתיחות החריפה לאחר ביקורו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין באחד האיים באוגוסט האחרון, שעורר מחאה יפנית.

היחסים בין המדינות הידרדרו גם בעקבות תמיכת יפן באוקראינה והצטרפותה לסנקציות המערביות נגד רוסיה. מוסקבה מגדירה את יפן כמדינה בלתי ידידותית, והמעצר הנוכחי עלול להוסיף מוקד חיכוך משמעותי בין הצדדים.

הפרשה מזכירה את מעצרו של עיתונאי „וול סטריט ג'ורנל” אוון גרשקוביץ' ברוסיה ב-2023, לאחר שהואשם בריגול. גרשקוביץ' נידון ל-16 שנות מאסר ושוחרר באוגוסט 2024 במסגרת חילופי אסירים בין רוסיה למדינות המערב.