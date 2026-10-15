במהלך עצרת קמפיין של הנשיא דונלד טראמפ במרכז הספורט Curtis D. Menard Memorial, צולם סרטון קצר שזכה לתפוצה רחבה ברשתות החברתיות. הסרטון מציג רגע מתוח שבו גבר רץ לעבר סוכני השירות החשאי, ככל הנראה כדי להזהיר מפני איום אבטחה אפשרי.

בסרטון נראה טראמפ עומד על הבמה ומדבר מול קהל, כשסביבו סוכנים במדים. אחד הסוכנים, שלבוש חליפה, מגיב במהירות ומניח יד ליד המותן – תנועה שחלק מהצופים פירשו כהכנה לשליפת נשק. במקביל, סוכן נוסף יוצא במהירות מאחורי וילון כחול בצד הבמה, כנראה כדי לנטרל או לבדוק את המקור לאיום הנתפס.

הסרטון, ששותף לראשונה בהרחבה באיקס לווה בכיתוב: "גבר רץ להזהיר סוכני שירות חשאי מפני איום אבטחה אפשרי בעצרת של טראמפ. אחד שם יד על האקדח. אחר קופץ מהווילון כדי לנטרל את האיום."

מה נראה בסרטון בדיוק?

הקליפ, באורך כ-34 שניות, מתמקד באזור הבמה. נראים: טראמפ מדבר מאחורי דוכן עם שלטי "Make America Great Again – Wasilla, Alaska".

סוכנים עומדים מאחוריו ולידו.

תנועות מהירות של הסוכנים בתגובה לגישה של אדם מהקהל או מאזור הבמה.

אחד הסוכנים מתקרב או מתכונן, בעוד אחר יוצא ממסתור.

ההקשר של העצרת

העצרת בוואסילה נערכה במסגרת קמפיין אמצע הכהונה של טראמפ, שנועד לתמוך במועמדים רפובליקנים באלסקה, בהם הסנאטור דן סאליבן, חבר הקונגרס ניק בגיץ' ומועמדת למושלת ברנדט וילסון (שטראמפ תמך בה באותו יום). האירוע משך אלפי משתתפים למרכז שמכיל כ-3,500 מקומות, והיה הביקור הראשון של נשיא מכהן באזור Mat-Su.

דיווחים מהעצרת ציינו הפרעה של מפגין שהוצא במהירות על ידי כוחות הביטחון כעשר דקות לאחר תחילת נאומו של טראמפ, אך לא דווח על אירוע אבטחה חריג נוסף בהיקף רחב.