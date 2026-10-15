חיקה את חמינאי: הקומיקאי האיראני "שקביא" נחטף על ידי המשטר

סערה באיראן בעקבות סרטון סאטירי של הקומיקאי והמדבב סעיד שקיבא, שחיקה את קולו של עלי חמינאי, המנהיג העליון לשעבר של הרפובליקה האסלאמית.

בתוך פחות מיממה מפרסום הסרטון הודיעה מערכת המשפט האיראנית על פתיחת תיק נגדו, ובהמשך הוסרו כמעט כל הפרסומים מחשבון האינסטגרם שלו. שקיבא, שהתפרסם בזכות חיקויי קולות של דמויות מוכרות וסרטונים הומוריסטיים, פרסם ביום שלישי, 13 באוקטובר, סרטון שבו חיקה את קולו של חמינאי ואת סגנון המפגשים שערך עם משוררים. במהלך הסרטון נשמע החיקוי אומר שוב ושוב ״אורין, אורין״, ביטוי שמשמעותו בקירוב ״כל הכבוד, כל הכבוד״, ובהמשך מבקש תה עם סוכר גבישי, המכונה באיראן ״נבאת״. הסרטון הופץ ברשתות החברתיות ועורר תגובות חריפות בקרב תומכי המשטר, שחלקם דרשו להעמיד את הקומיקאי לדין.

חיקה את חמינאי: הקומיקאי האיראני "שקביא" הסתבך עם המשטר - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:51 חיקה את חמינאי: הקומיקאי האיראני "שקביא" הסתבך עם המשטר ( צילום: רשתות חברתיות )

ביום רביעי הודיעה סוכנות הידיעות ״מיזאן״, המזוהה עם מערכת המשפט האיראנית, כי נפתח תיק בבית המשפט בטהרן נגד בלוגר שזוהה בראשי התיבות ס״ש, בעקבות פרסום תוכן שהוגדר בהודעה כ״פוגעני ומעליב״. בהודעה נמסר גם כי ננקטו נגדו צעדים מתאימים, אולם לא נמסרו פרטים על מהות הצעדים או על האישומים המדויקים.

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במקביל, חשבון האינסטגרם של שקיבא, שלו יותר ממיליון עוקבים, עבר שינוי דרמטי: כלל הפוסטים שלו הוסרו, ובמקומם נותרה הודעה הנושאת את סמל המשטרה האיראנית. בהודעה נמסר כי החשבון הושבת עד להודעה חדשה, בהוראת גורם שיפוטי ובפעולת המשטרה, בעקבות פרסום מה שהוגדר ״תוכן פלילי״.

גם סוכנות הידיעות פארס, המזוהה עם משמרות המהפכה, תקפה את הסרטון וטענה כי הוא כולל עלבונות ולעג לחמינאי ולמשפחתו. בעקבות הפרסום גברו הקריאות מצד תומכי השלטון לנקוט צעדים נגד הקומיקאי.

האם יראה "שקיבא" בקרוב את המנוף עם חבל התלייה?

נכון לדיווחים שפורסמו ב־15 באוקטובר, אושרה פתיחת תיק משפטי נגד שקיבא והשבתת חשבונו, אך לא פורסם אישור ברור לכך שנעצר בפועל. גם פרטים מלאים על האישומים נגדו ועל המשך ההליך המשפטי טרם נמסרו.