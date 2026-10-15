התרחיש הסודי: הפנטגון נערך להטיל את "אם כל הפצצות" על איראן

דיווח דרמטי בארה"ב: צבא ארצות הברית פיתח תוכניות תקיפה מקיפות נגד הרפובליקה האיסלאמית, הכוללות שימוש אפשרי בפצצת ה-GBU-43/B – המוכרת בכינויה המאיים "אם כל הפצצות" (MOAB). כך דיווחה רשת CNN מפי גורמים אמריקנים המעורים בדיונים הפנימיים בצבא ארה"ב.

לפי הדיווח, הנשיא דונלד טראמפ הורה לצבא להכין חבילות תקיפה מגוונות נגד איראן, הכוללות פגיעה ב"תשתיות אנרגיה רבות" ואתרי גרעין מרכזיים. התוכניות מיועדות לביצוע אם יורה הנשיא לחדש את המתקפות, לפני או אחרי בחירות אמצע הקדנציה.

גורם ביטחוני ציין כי הניסוח בתוכניות מתייחס לתקיפה שתבוצע "לפני הנסיגה האמריקנית מאזור האחריות של פיקוד המרכז (CENTCOM)" – דבר המצביע על אפשרות של מכה עוצמתית מהירה, הכרזה על ניצחון ויציאה חפזונית של הכוחות.

הר המכוש: האם ה-MOAB מסוגלת לחדור?

אחד היעדים המרכזיים בתוכניות התקיפה הוא האתר הגרעיני המבוצר "הר המכוש". טראמפ אייר בחודשים האחרונים שוב ושוב לתקוף את האתר, שבו להערכת מודיעין ארה"ב וישראל מאחסנת טהרן רכיבים קריטיים של תוכנית הגרעין שלה. התוכניות שהוצגו קוראות במפורש לשימוש בפצצת ה-MOAB כדי להשמיד את המתקן.

עם זאת, מקורות המעורים בדיונים הצבאיים מביעים ספקות כבדים לגבי מידת יעילותה של הפצצה בהשגת היעדים האסטרטגיים. פצצת ה-GBU-43, שפיתוחה החל בשנת 2002 וניסוי ראשון בה נערך ב-2003, מונחית באמצעות GPS ומסוגלת להשמיד שטח נרחב השווה לתשעה "בלוקים" עירוניים.

אולם, היא יוצרה במקור לפגיעה והרס חריף על פני השטח – ולא לחדירת בונקרים מעובי בטון וסלע. לפי גורמים בצבא, ככל הנראה אין לפצצה יכולת לחדור לעומק מספיק כדי להשמיד את מתקני הגרעין בהר המכוש, המוגנים לפי ההערכות בשכבות עבות של סלעי גרניט קשים, וכך גם לגבי אתרי גרעין איראניים נוספים.