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חבילות תקיפה עצומות

התרחיש הסודי: הפנטגון נערך להטיל את "אם כל הפצצות" על איראן

צבא ארה"ב פיתח חבילות תקיפה נרחבות נגד הרפובליקה האיסלאמית, הכוללות שימוש בפצצה הלא-גרעינית הגדולה ביותר בארסנל האמריקני (MOAB) • התוכניות נבחנו לקראת הוראה אפשרית של הנשיא טראמפ לתקוף את הר המכוש ותשתיות אנרגיה באיראן לפני או אחרי בחירות האמצע • פצצת ה-11 טון חומר נפץ, שהוטלה בעבר רק באפגניסטן, מעוררת ספקות בצבא: האם היא מסוגלת לחדור סלעי גרניט בעומק האדמה? (בעולם)

דה
דוד הכהן וב. ניסני
כיכר השבת |
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דיווח דרמטי בארה"ב: צבא פיתח תוכניות תקיפה מקיפות נגד הרפובליקה האיסלאמית, הכוללות שימוש אפשרי בפצצת ה-GBU-43/B – המוכרת בכינויה המאיים "אם כל הפצצות" (MOAB). כך דיווחה רשת CNN מפי גורמים אמריקנים המעורים בדיונים הפנימיים בצבא ארה"ב.

לפי הדיווח, הנשיא דונלד טראמפ הורה לצבא להכין חבילות תקיפה מגוונות נגד , הכוללות פגיעה ב"תשתיות אנרגיה רבות" ואתרי גרעין מרכזיים. התוכניות מיועדות לביצוע אם יורה הנשיא לחדש את המתקפות, לפני או אחרי בחירות אמצע הקדנציה.

גורם ביטחוני ציין כי הניסוח בתוכניות מתייחס לתקיפה שתבוצע "לפני הנסיגה האמריקנית מאזור האחריות של פיקוד המרכז (CENTCOM)" – דבר המצביע על אפשרות של מכה עוצמתית מהירה, הכרזה על ניצחון ויציאה חפזונית של הכוחות.

הר המכוש: האם ה-MOAB מסוגלת לחדור?

אחד היעדים המרכזיים בתוכניות התקיפה הוא האתר הגרעיני המבוצר "הר המכוש". אייר בחודשים האחרונים שוב ושוב לתקוף את האתר, שבו להערכת מודיעין ארה"ב וישראל מאחסנת טהרן רכיבים קריטיים של תוכנית הגרעין שלה. התוכניות שהוצגו קוראות במפורש לשימוש בפצצת ה-MOAB כדי להשמיד את המתקן.

עם זאת, מקורות המעורים בדיונים הצבאיים מביעים ספקות כבדים לגבי מידת יעילותה של הפצצה בהשגת היעדים האסטרטגיים. פצצת ה-GBU-43, שפיתוחה החל בשנת 2002 וניסוי ראשון בה נערך ב-2003, מונחית באמצעות GPS ומסוגלת להשמיד שטח נרחב השווה לתשעה "בלוקים" עירוניים.

אולם, היא יוצרה במקור לפגיעה והרס חריף על פני השטח – ולא לחדירת בונקרים מעובי בטון וסלע. לפי גורמים בצבא, ככל הנראה אין לפצצה יכולת לחדור לעומק מספיק כדי להשמיד את מתקני הגרעין בהר המכוש, המוגנים לפי ההערכות בשכבות עבות של סלעי גרניט קשים, וכך גם לגבי אתרי גרעין איראניים נוספים.

סוללת טילי פטריוט (צילום: שלוחת צבא גרמניה בנאט"ו)

שימוש בפצצת ה-GBU-43/B ייחשב להסלמה דרמטית ביותר, שכן עד היום נעשה בה שימוש מבצעי אחד ויחיד בהיסטוריה – בשנת 2017 באפגניסטן, כאשר צבא ארה"ב הטיל אותה על מערכת מנהרות של מחבלי דאעש.

בפצצת ה-MOAB ישנם כ-11 טונות של חומר נפץ. בשל גודלה ומשקלה העצום, מטוסי קרב רגילים אינם מסוגלים לשאת אותה, והאמצעי היחיד להטלתה הוא מחלקו האחורי של מטוס מטען C-130 (הרקולס) של האמריקני. הפצצה מוטלת מהמטוס ומנווטת בערכת GPS בדיוק מקסימלי אל היעד.

כעת, השאלה הגדולה בוושינגטון היא האם הנשיא ילחץ על ההדק וישתמש בנשק הקטלני מול טהרן. הדיונים הפנימיים בצבא ממשיכים, בעוד ההנהגה האמריקנית שוקלת את היתרונות והחסרונות של מהלך כה קיצוני.

הצי הימי של ארה"ב במזרח התיכון (צילום: צבא ארה"ב סנטקום)
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