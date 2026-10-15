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"הוא אנושי?"

מארק צוקרברג חטף ברשתות - בגלל התגובה המוזרה שלו לכוס בירה 

מנכ"ל מטא תועד לוגם מבירת גינס במהלך פודקאסט, אך הבעות פניו והתנהגותו המוזרה הציתו גל של בדיחות ברשת | הגולשים תהו אם הוא באמת נהנה מהמשקה (מעניין)

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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מנכ"ל מטא, מארק צוקרברג, הפך ללעג ברשתות החברתיות בעקבות סרטון שבו הוא נראה לוגם מבירת גינס האירית ומגיב בהבעות פנים מוזרות.

התיעוד צולם במהלך השתתפותו בפודקאסט בהנחיית ג'ון קוליסון, ממייסדי חברת סטרייפ, לצד בכיר הבינה המלאכותית של מטא, אלכסנדר וואנג. צוקרברג הביא עמו חבית בירה מדבלין, אך כאשר טעם ממנה, גולשים הבחינו כי הוא מעווה את פניו, מסובב את הכוס כאילו הייתה כוס יין, ובהמשך מרחיק אותה ממנו.

"גם רובוטים לא מסוגלים להתמודד עם כוס בירה אמיתית", התבדח אחד הגולשים. אחר כתב: " מעמיד פנים שהוא נהנה מגינס – זה הדבר האהוב עליי כרגע". גולש נוסף תהה: "צוקרברג גורם לאנשים לפקפק באנושיות שלו. הוא מעמיד פנים שהוא נהנה ואז מרחיק את הכוס ככל האפשר. הוא מעולם לא שתה בירה?".

הסרטון עורר עניין מיוחד על רקע הדיווחים כי צוקרברג ורעייתו פריסילה צ'אן רכשו לאחרונה טירה באירלנד, המשתרעת על שטח של כ-1,780 דונם, ושווייה מוערך ב-20 עד 30 מיליון אירו.
תיעודסרטון ויראלימארק צוקרברגבירהמטא

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