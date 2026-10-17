המיליארדר והמשקיע האמריקני ג'ון פולסון הכריז על תרומה היסטורית של 250 מיליון דולר לאוניברסיטה העברית בירושלים, התרומה הגדולה ביותר בתולדות המוסד.

בעקבות התרומה ייקרא קמפוס הר הצופים על שמם של אלינה וג'ון פולסון.

הכספים ישמשו להקמת פקולטה חדשה להנדסה, לקידום מחקר רפואי והכשרה רפואית באמצעות בינה מלאכותית, וכן למחקר בתחומי הטראומה והפוסט־טראומה.

פולסון אמר כי "ישראל, מדינה המונה עשרה מיליון תושבים בלבד, הדהימה את העולם בהישגיה המדעיים והטכנולוגיים", והדגיש את תרומתה של האוניברסיטה העברית לקידום המדע וההשכלה בישראל.

נשיא האוניברסיטה, פרופ' תמיר שפר, בירך על התרומה ואמר: "זהו הרבה יותר ממעשה פילנתרופי היסטורי - זוהי הבעת אמון עמוקה בהון האנושי של ישראל ושותפות בבניית עתידנו המשותף".