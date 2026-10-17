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רחובות צרפת בערו השבת, לאחר שמפגיני שמאל הכריזו על ה-17 באוקטובר כ"יום זעם".

המחאה, שהחלה כהפגנת סטודנטים על תנאי הלימודים הירודים, הפכה בשבת למפגן סוער של אנשי השמאל הצרפתי שפשטו על רחובות צרפת, תקפו שוטרים, שרפו והשחיתו מכל הבא ליד. ההפגנות התפשטו מפריז לערים נוספות במדינה, ובמוקדים שונים הידרדרו לעימותים אלימים עם כוחות הביטחון. מכוניות עלו באש, חנויות נבזזו, מבני ציבור נפגעו והמשטרה נאלצה להשתמש באמצעים לפיזור הפגנות. עד שעות אחר הצהריים דיווחו הרשויות על 272 עצורים ברחבי צרפת, בעוד דיווחים ראשוניים מעלים על לפחות כמה עשרות פצועים משני הצדדים. זוועה בבית הספר הפקיסטני: עשרות ילדים נמחצו למוות בקריסת הגג דני שפיץ | 15.10.26 יום צילום עם אסירות: סוהרת בת 18 פוטרה בגלל תמונה אריה רוזן | 15.10.26 המחאה שילבה כמה מוקדי זעם שהצטברו בשבועות האחרונים: העלייה במחירי המזון, האנרגיה והדלק, הטענות לפגיעה בשירותים הציבוריים, וכן מחאת תלמידי התיכון על מחסור במורים ותנאי לימוד ירודים. לצד ארגוני עובדים ותלמידים, הצטרפו להפגנות גם פעילים שקראו להחיות את תנועת "האפודים הצהובים", שהובילה את גל המחאה החברתי בצרפת בשנים 2018–2019. לפי דיווח רויטרס, עד שעות הצהריים עדו הרשויות 140 מוקדי מחאה שבהם השתתפו כ־32,800 בני אדם מחוץ לפריז. בשעות אחר הצהריים נמסר כי ביותר מ־140 פעולות מחאה בפריפריה השתתפו עשרות אלפי בני אדם. מנגד, ארגון העובדים CGT טען כי יותר מ־500 אלף בני אדם השתתפו בהפגנות ברחבי המדינה. המחאה בפריז עמדה במוקד תשומת הלב, אך האירועים החריגים לא הוגבלו לבירה. בליון, מרסיי, רן, טולוז, מונפלייה וגרנובל דווח על הפרות סדר בדרגות שונות, ובכמה מוקדים נאלצו כוחות הביטחון להתערב כדי למנוע מהומות נוספות.

המחאות בצרפת - צילום: 27א 10 10 0:00 / 0:50 המחאות בצרפת ( צילום: 27א )

פריז: מכוניות עולות באש, המשטרה מפעילה גז מדמיע

בכיכר הרפובליקה בפריז התפתחו עימותים בין שוטרים לקבוצות של מפגינים רעולי פנים. לפי סוכנות הידיעות AP, המתפרעים השליכו זיקוקים וחפצים לעבר השוטרים, שהגיבו בגז מדמיע ובתותחי מים בניסיון לפזר את ההתקהלות.

כתבי AP דיווחו על עשן שחור סמיך שהיתמר מכלי רכב ומאופניים שעלו באש, לצד פחי אשפה בוערים וקיוסק שהוצת. כמה חנויות נבזזו במהלך המהומות, ובמהלך העימותים נפצעו מספר בני אדם.

הרשויות נערכו מראש לאפשרות של הסלמה: תחנות מטרו רבות נסגרו לבקשת המשטרה, בין היתר בסביבת השאנז אליזה, ארמון האליזה, הפרלמנט ומבני ממשלה. באזורים מסוימים בבירה הוטלו מגבלות על הפגנות, וכוחות משטרה גדולים נפרסו סביב מוקדים מרכזיים.

ביזה של חנות לואי ויטון בפריז - צילום: 27א 10 10 0:00 / 1:35 ביזה של חנות לואי ויטון בפריז ( צילום: 27א )

פריצה למתחם ערוץ הטלוויזיה

אחד האירועים החריגים התרחש כבר בשעות הבוקר, כאשר כ־100 בני אדם רעולי פנים הגיעו למתחם שבו שוכנים משרדי ערוץ החדשות CNews ומערכת הרדיו Europe 1 בפריז. לפי המשטרה, המשתתפים חסמו את הגישה לחניון, השליכו חפצים וניפצו חלונות.

בעקבות האירוע נעצרו 21 בני אדם. בערוץ CNews גינו את המעשה והדגישו כי לעיתונאים צריכה להיות אפשרות לבצע את עבודתם ללא פחד, איומים או אלימות. האירוע התרחש במקביל להיערכות המשטרתית הנרחבת לקראת הפגנות היום.

בליון הוצת משרד התיירות, במרסיי נפגע בית העירייה

בליון, העיר השלישית בגודלה בצרפת, דווח על כ־20 אלף משתתפים בהפגנה.

במהלך האירועים פרצה שריפה במבנה של משרד התיירות, ותיעודים שהופצו בתקשורת הראו עשן ולהבות במקום. בכיכר בלקר הסמוכה התערבה המשטרה לפיזור התקהלות של מאות בני אדם באמצעות רימוני גז מדמיע.

במרסיי, שבדרום המדינה, נגרם נזק לחנויות ולתחנת משטרה עירונית. חלק מהמפגינים אף נכנסו לזמן קצר למבואת בניין העירייה.

ראש העיר בנואה פיאיאן גינה את האירוע והגדיר את הנזק למבנה העירייה כמוגבל, אך הבהיר כי ההתנהלות אינה מקובלת עליו. בעקבות ההתפתחויות תוגברה נוכחות כוחות הביטחון בעיר.

ברן, שבמערב צרפת, ניסתה קבוצה של מפגינים לחסום כביש באמצעות מחסומים בוערים, והמשטרה התערבה במקום. גם בטולוז, במונפלייה ובגרנובל דיווחו הרשויות על קבוצות אלימות, פגיעות ברכוש ועימותים עם כוחות הביטחון.

אירוע חריג נוסף נרשם באזור רואן: שריפה פרצה בלילה שבין שישי לשבת במבנה של הפקולטה לספרות באוניברסיטה. שר ההשכלה הגבוהה פיליפ בטיסט מסר כי השריפה גרמה נזק כבד למבנה.

מחאת התלמידים הפכה למשבר חברתי רחב

האירועים בשבת לא צמחו בחלל ריק. מאז אמצע ספטמבר מתקיימות בצרפת מחאות של תלמידי תיכון, שבמסגרתן נחסמו בתי ספר והושמעו דרישות לשיפור תנאי הלימוד, לתוספת מורים ולהתמודדות עם האלימות כלפי צעירים המשתתפים בהפגנות.

אל המחאה הצטרפו ארגוני עובדים, ובהם CGT, שקראו להעלאת השכר והפנסיות, להורדת המחירים ולהגנה על השירותים הציבוריים. במקביל, קריאות ברשתות החברתיות להחזיר לרחובות את תנועת "האפודים הצהובים" העניקו למחאה ממד רחב יותר, מעבר לסוגיות החינוך.

המתיחות החריפה גם על רקע טענות לפציעות קשות של בני נוער כתוצאה משימוש באמצעים לפיזור הפגנות. שר הפנים לוראן נונייס הודיע על השעיית השימוש בסוג מסוים של רימון הלם משטרתי נגד צעירים, לאחר שנער בן 15 איבד את ידו.