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בוקר בלהות

זוועה בבית הספר הפקיסטני: עשרות ילדים נמחצו למוות בקריסת הגג

יום לימודים שגרתי הפך לטרגדיה קשה: גג בית ספר בעיר פשוואר קרס הבוקר, ולפי הדיווח הראשוני לפחות 29 בני אדם, בהם תלמידים צעירים ומורה, נהרגו (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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אסון כבד התרחש הבוקר (חמישי) בעיר פשוואר שבצפון־מערב פקיסטן, כאשר גג בית ספר פרטי קרס במהלך יום הלימודים וגרם למותם של לפחות 28 תלמידים ומורה. מרבית הילדים שנהרגו היו בני פחות מ־13. יותר מ־50 בני אדם נפצעו באירוע, בהם ילדים שמצבם הוגדר קשה.

האסון התרחש במרכז החינוכי אל־ח'יר, בית ספר פרטי בעיר. לפי הדיווחים, גג בקומה העליונה קרס וגרם לקריסת חלקים נוספים במבנה, כאשר תלמידים שהו בכיתות הלימוד. ילדים ואנשי צוות נלכדו תחת ההריסות.

כוחות הצלה וצוותים רפואיים הוזעקו למקום והחלו בפעולות חילוץ מורכבות. הפצועים פונו לבתי החולים בעיר, ובבית

החולים ליידי רידינג הוכרז מצב חירום כדי לאפשר טיפול מהיר בנפגעים.

כוחות ההצלה המשיכו לפעול בזירת האסון בניסיון לאתר תלמידים ואנשי צוות נוספים שנלכדו מתחת להריסות. לפי הדיווחים, קיים חשש שמספר ההרוגים יעלה ככל שיימשכו פעולות החילוץ.

מפקד משטרת פשוואר מסר כי המבנה היה בעל תשתית חלשה, ובמקביל נפתחה חקירה לבירור נסיבות הקריסה. בעל בית הספר נעצר, והרשויות הורו לבדוק את בטיחות המבנה ואת הגורמים שהובילו לאסון.

ראש ממשלת פקיסטן שהבז שריף ובכירים נוספים במדינה הביעו צער על מותם של הילדים והדגישו את הצורך בבדיקת נסיבות האירוע ובמתן טיפול רפואי לכלל הפצועים.

האסון מצטרף לשורה של מקרי קריסת מבנים במוסדות חינוך בפקיסטן, שבהם ליקויי בנייה ואכיפה לקויה של תקני בטיחות מעוררים חשש לשלומם של תלמידים
אסוןבתי ספרתלמידיםפקיסטןקריסת מבנים

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