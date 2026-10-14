תיעוד דרמטי מתחנת הרכבת שיבנריינפור שבמדינת ביהאר בהודו מציג רגעים מסוכנים במיוחד, לאחר שחשוד בניסיון גניבת טלפון נייד נתפס בידי נוסעי הרכבת ונשאר תלוי מחוץ לחלון כשהרכבת החלה להתרחק מהרציף.

על פי הדיווחים בתקשורת המקומית, האירוע התרחש כאשר הרכבת יצאה מהתחנה והצעיר ניסה לכאורה לחטוף טלפון נייד מאחד הנוסעים דרך החלון. הנוסעים הבחינו במתרחש, תפסו את ידו ולא אפשרו לו להימלט. אלא שבמקום לשחרר אותו ולהזעיק את כוחות הביטחון, הנוסעים המשיכו לאחוז בידו גם כשהרכבת החלה להתקדם. החשוד נותר תלוי מחוץ לקרון ונגרר לצד הרכבת לאורך הרציף, בעודו מתקשה להחזיק מעמד ומתחנן שישחררו אותו.

שיעור לחיים: גנב פלאפונים ולמד לקח במהירות של 130 קמ"ש - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:51 שיעור לחיים: גנב פלאפונים ולמד לקח במהירות של 130 קמ"ש ( צילום: רשתות חברתיות )

האירוע הגיע לשיאו כאשר הרכבת התקרבה לקצה הרציף. בשלב מסוים הנוסעים איבדו את אחיזתם בידו של הצעיר, והוא נפל אל הקרקע ונפצע. התיעוד החריג הופץ ברשתות החברתיות ועורר דיון על התנהגות הנוסעים ועל הסכנה שבהענשת חשודים באופן עצמאי.

על פי דיווחים בתקשורת ההודית, אנשי כוח הביטחון של הרכבות הגיעו למקום בעקבות הדיווח על האירוע. מפקח כוח הביטחון, בצ'אן מישרה, מסר כי נעשו הכנות לפינוי הצעיר לקבלת טיפול רפואי, אולם הוא קם ונמלט מהמקום לפני שהספיקו לפנותו. לפי הדיווח, זהותו הייתה ידועה לכוחות הביטחון והחקירה נמשכה.