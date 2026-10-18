חנות דיור נשדדת - צילום: 27א 10 10 0:00 / 0:45 חנות דיור נשדדת ( צילום: 27א )

יום זעם שהוציא לרחובות מאות אלפי בני אדם נגד יוקר המחיה והשירותים הציבוריים הסתיים בגל של הפרות סדר ואנרכיה בערים רבות בצרפת: מתפרעים הציתו את בניין העירייה ההיסטורי בלימוז', בזזו חנויות בבורדו ובניס ותקפו מבני ציבור בפריז, במרסיי ובליון.

לפי דיווחים, בין 550 אלף ל-800 אלף בני אדם השתתפו בהפגנות, וכוחות הביטחון התקשו להשתלט על מוקדי האלימות. ברחובות צרפת, שוטרים הותקפו בלבנים וזיקוקי דינור, עשרות נפצעו ולפחות שניים מהם פונו מחוסרי הכרה. צרפת עברה בשבת האחרונה, 17 באוקטובר, יום סוער במיוחד, כאשר הפגנות המוניות נגד יוקר המחיה והידרדרות השירותים הציבוריים גלשו לעימותים אלימים, הצתות וביזה ברחבי המדינה. בעוד מאות אלפי מפגינים השתתפו בצעדות, קבוצות של רעולי פנים - ברובם ממוצא ערבי-צפון אפריקני ניצלו את המהומות כדי לתקוף חנויות, מבני ציבור וכוחות משטרה. בכמה מוקדים נגרם נזק כבד, ובאחד האירועים החמורים ביותר עלה באש בניין העירייה ההיסטורי של לימוז'. אחרי 16 שנות שלטון: נשיא מצרים בהכרזה דרמטית דני שפיץ | 08:08 כמעט הוצאה להורג: גבר ניסה לעצור שישה אופנועים בצווארו דני שפיץ | 08:19 לפי משרד הפנים הצרפתי, כ-550 אלף בני אדם השתתפו בהפגנות ברחבי המדינה, בעוד המארגנים העריכו את מספרם בכ-800 אלף. בשעות הלילה המאוחרות הודיעה המשטרה על יותר מ-1,200 עצורים בכל רחבי המדינה. גם מספר אנשי כוחות הביטחון שנפצעו עלה במהלך היום: משרד הפנים דיווח בשלב מסוים על כ-60 פצועים מקרב כוחות הביטחון, ואילו דיווחים מאוחרים יותר הצביעו על כ-150 שוטרים ואנשי ביטחון שנפצעו.

כך נראית מלחמה - צילום: 27א 10 10 0:00 / 0:26 כך נראית מלחמה ( צילום: 27א )

שריפה בבניין העירייה ההיסטורי בלימוז'

אחד האירועים החריגים והחמורים ביותר התרחש בעיר לימוז', שבמרכז צרפת. לאחר שההפגנה בעיר הסתיימה, קבוצה של מתפרעים רעולי פנים תקפה את בניין העירייה ההיסטורי, שהוקם בשנת 1883, והציתה אותו.

לפי הדיווחים, המתפרעים שרפו תחילה כלי רכב של המשטרה העירונית, ניפצו את חלונות הבניין וחדרו לתוכו. האש התפשטה לאגף במבנה והגיעה לגג, כאשר צוותי הכיבוי נאבקו בלהבות בניסיון למנוע את התפשטותן לחלקים נוספים.

בהמשך הערב הודיע מושל מחוז הוט-ויין כי הבניין ההיסטורי אבד בחלקו הגדול. תיעודים מהמקום הציגו את הגג קורס בעקבות השריפה, בעוד תושבים התאספו בסמוך וצפו בנזק הכבד שנגרם למבנה הציבורי. עובדת עירייה שנכחה במקום פרצה בבכי למראה ההרס. "זה אסון. בלתי נתפס ובלתי מתקבל על הדעת", אמרה אחת הנוכחות במקום.

במקביל, דווח על הצתת כלי רכב נוספים ועל ביזת חנויות במרכז העיר. עימותים התפתחו גם בסביבת בניין הנציבות המחוזית, שם השליכו מתפרעים חפצים וזיקוקים לעבר כוחות הביטחון, והמשטרה השתמשה באמצעים לפיזור הפגנות.

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דיור ולואי ויטון נבזזו

בעיר בורדו נרשמו אירועי ביזה והצתה באזור הקניות המרכזי, ובראשם רחוב סנט-קתרין. מתפרעים פרצו לחנויות, הוציאו מהן סחורה וגרמו נזק כבד לעסקים.

בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראו רגעי הביזה בחנויות היוקרה הנחשבות ביותר בעולם, בהן דיור, לואי ויטון ומותגי יוקרה נוספים.

אחד האירועים המרכזיים התרחש בסניף של רשת דקטלון, שנבזז והוצת. האש התפשטה לחזית הבניין, והרחובות הסמוכים התמלאו בחפצים שהושלכו מהחנויות, לצד מכלי גז מדמיע משומשים שפוזרו על הקרקע.

במרחק קצר משם תקפה קבוצה נוספת את מעון הנציבה המחוזית של מחוז ז'ירונד. המתפרעים פרצו את הכניסה, הציתו אש בחצר וחדרו לתוך המתחם, שם גרמו נזק כבד. בעקבות האירוע הוזעקה למקום יחידת RAID, יחידת ההתערבות המיוחדת של המשטרה הצרפתית.

לפי נתוני הנציבות המחוזית, 23 בני אדם נפצעו בבורדו, בהם 15 מאנשי כוחות הביטחון ושמונה מפגינים. 55 בני אדם נעצרו בעיר.

ליון: הצתת לשכת התיירות בכיכר המרכזית

גם בליון, העיר השלישית בגודלה בצרפת, הפכו ההפגנות לזירת עימותים. לשכת התיירות ההיסטורית בכיכר בלקור הוצתה, ובמוקדים נוספים בעיר דווח על ניפוץ חלונות ופגיעה בעסקים.

המשטרה השתמשה בגז מדמיע, ברימוני פיזור ובתותחי מים כדי לפזר קבוצות מתפרעים. במקביל, נרשמו עימותים בין מפגינים לשוטרים, וחלק מהצעדות התפזרו בעקבות ההתנגשויות.

אשה מתחננת משודדים שיפסיקו את הפרעות - צילום: 27א 10 10 0:00 / 1:43 אשה מתחננת משודדים שיפסיקו את הפרעות ( צילום: 27א )

מרסיי וליל: תקיפות של מבני עירייה

במרסיי הותקף בניין העירייה, לאחר שקבוצות מפגינים פרצו את המחסומים בכניסה והצליחו לחדור למבנה. בתוך העירייה נגרם נזק לרכוש, חלונות נשברו ופסל של מריאן, המסמל את הרפובליקה הצרפתית, הופל.

ראש העיר בנואה פאיאן אמר כי הנזק למבנה היה מוגבל יחסית, אך עצם החדירה לבניין ציבורי מרכזי המחישה את חומרת האירועים. במקביל דווח על הצתת פחי אשפה ועל תקיפות נגד מתקני משטרה בעיר.

גם בליל, בצפון צרפת, פרצו מפגינים לבית העירייה לאחר שניפצו דלתות זכוכית. חלקים מהמבנה הושחתו, ובמרכז העיר התפתחו עימותים בין מאות מפגינים לכוחות המשטרה.

הרשויות דיווחו גם על ניסיונות חדירה לבנייני עירייה בערים נוספות, ובהן קאלה ואנז'ה, וכן על תקיפות של תחנות משטרה, בין היתר במרסיי ובברסט.

פריז: ביזה ועימותים בכיכר הרפובליקה

בבירה פריז התעמתו קבוצות של רעולי פנים עם כוחות הביטחון באזור כיכר הרפובליקה. חלק מהמתפרעים השליכו אבנים וזיקוקים לעבר השוטרים, הציתו מוקדי אש ופגעו בחנויות.

המשטרה הגיבה באמצעים לפיזור הפגנות, ובהם גז מדמיע, ופעלה לפיזור הקבוצות האלימות. לצד העימותים דווח על פריצה לחנות מזון ועל גניבת מוצרים.

פורע חוק זורק ארובה על שוטרים - צילום: 27א 10 10 0:00 / 0:07 פורע חוק זורק ארובה על שוטרים ( צילום: 27א )

ניס: ביזת תריסר חנויות ופגיעה בכלי רכב

בעיר ניס שבדרום צרפת דווח על ביזה והשחתה של כתריסר עסקים, ובהם חנויות אופנה, אלקטרוניקה וציוד ספורט. בין העסקים שנפגעו היו סניפים של JD Sports, מיקרומניה ודקטלון, וכן חנות אופנועים של ימאהה.

לפי הרשויות, המתפרעים פגעו גם בתחנות אוטובוס ובשלושה כלי רכב של המשטרה העירונית. לאורך טיילת האנגלים התעמתו שוטרים עם קבוצות שהשליכו לעברם אבנים.

כ-40 בני אדם נעצרו בעיר, וכעשרה מפגינים נפצעו. אחד מהם נפגע באורח קשה משברי זכוכית של חלון ראווה שניסה לנפץ.

מפגין קטין נפצע קשה בסן-אטיין

אירוע חריג נוסף התרחש בעיר סן-אטיין, שם נפצע מפגין קטין באורח קשה בידו במהלך העימותים עם המשטרה. בעקבות המקרה נפתחה חקירה של IGPN, הגוף הצרפתי המופקד על חקירת עבירות של אנשי משטרה.

נשיא צרפת עמנואל מקרון פרסם הלילה הודעה לקונית שהציגה ניתוק נדיר מהאירועים החמורים במדינתו.

"אין מקום לאלימות ברפובליקה שלנו.

מי שפרץ, תקף את המחוזות כמו את החנויות, שדד עד לעיריות שלנו, יעוכב ויעונש.

לכוחות הביטחון, ערבי הזכות להפגין, אני אומר את תמיכת האומה.

כולנו נעמוד כגוש אחד מול זורעי הכאוס, שמבקשים רק להפיל את מוסדותינו ומנעים מאלה שביטוי טענותיהם באופן שליו לעשות זאת."