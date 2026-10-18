אחרי 16 שנות שלטון: נשיא מצרים בהכרזה דרמטית

עבד אל-פתאח א-סיסי ( צילום: שאטרסטוק )

נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי הצהיר כי יסיים את כהונתו בשנת 2030, והבהיר כי מבחינתו מדובר בהחלטה סופית. ההצהרה נמסרה בשבת, 17 באוקטובר, במהלך טקס סיום באקדמיה הצבאית המצרית, על רקע דיונים במדינה סביב האפשרות שיישאר בשלטון גם לאחר תום כהונתו הנוכחית.

"בשנת 2030 אסיים את כהונתי כנשיא. העניין הזה הוכרע. נחיה ונראה", אמר א-סיסי. הוא הוסיף כי החוקה המצרית לא תשונה כדי לאפשר לו להאריך את כהונתו, והדגיש כי הנושא אינו עומד עוד לדיון מבחינתו. במקביל להצהרתו, הציג הנשיא תוכנית להכשרת דור חדש של מנהיגים במדינה. במסגרת התוכנית, האקדמיה הצבאית המצרית תכשיר מועמדים בעלי תואר דוקטור מאוניברסיטאות מובילות במצרים ומחוצה לה, במשך 30 חודשים. ההכשרה תעסוק בניהול המדינה, במשאביה ובאחריות המוטלת על העומדים בראש מוסדות השלטון.

צבא מצרים - צילום: הדובר הצבאי הרשמי של הכוחות המזוינים 10 10 0:00 / 2:38 צבא מצרים ( צילום: הדובר הצבאי הרשמי של הכוחות המזוינים )

לדברי א-סיסי, בוגרי התוכנית יוכלו להשתלב בתפקידי הנהגה בכירים, ובהם הנשיאות, משרדי הממשלה, מושלי המחוזות והפרלמנט. ועדה שתכלול את יו"ר הפרלמנט, שרים ואנשי ציבור ואקדמיה צפויה לגבש את הקריטריונים לבחירת המועמדים ולהכין את החקיקה הנדרשת. עם זאת, הנשיא לא פירט כיצד בדיוק ייבחרו הבוגרים לתפקידים השונים.

א-סיסי, בן 71, מכהן כנשיא מצרים מאז 2014. הוא עלה לשלטון לאחר הדחת הנשיא מוחמד מורסי ב-2013, ובהמשך נבחר מחדש בבחירות שנערכו בדצמבר 2023.

תיקון חוקתי שאושר ב-2019 האריך את כהונת הנשיא מארבע לשש שנים ואפשר לא-סיסי להתמודד לכהונה נוספת, כך שיוכל להישאר בתפקיד עד 2030. אם אכן יעזוב את הנשיאות במועד שעליו הצהיר, הוא ישלים 16 שנות שלטון.

אולם, למרות ההצהרה הנחרצת, לא כולם משוכנעים כי א-סיסי אכן יפרוש במועד. בימים האחרונים דווח על קמפיין מצד תומכיו הקורא לאפשר לו להתמודד גם לכהונה נוספת, מעבר לשנת 2030.