בית הספר והרוצח המתועב ( צילום: רשתות חברתיות )

נער בן 16 פרץ לבית ספר יסודי באורגון ופתח באש בכיתת חינוך מיוחד. שלושה ילדים ומורה נרצחו, ושניים נוספים נפצעו. מורה אחרת השליכה לעבר היורה את הטלפון שלה, התנפלה עליו ונאבקה בו, עד שאב לשתי תלמידות נכנס לכיתה וירה בו למוות.

הטרגדיה התרחשה ביום חמישי בבית הספר היסודי סילבר רייל בעיר בנד שבמדינת אורגון בארצות הברית. הנער, גריפין ג'ון השני, בן 16, שהיה תלמיד לשעבר בבית הספר, הגיע למקום כשהוא חמוש ברובה ציד ופתח במסע ירי שהסתיים במותם של ארבעה בני אדם. על פי הדיווחים בתקשורת האמריקנית, הנער ירה לעבר כלי רכב מחוץ לבית הספר, ולאחר מכן נכנס למתחם וירה דרך דלתות זכוכית נעולות כדי לחדור למבנה. הוא נכנס לכיתת חינוך מיוחד ופתח באש לעבר הנוכחים. שלושה ילדים בני 5, 8 ו־11 נרצחו, לצד המורה מייגן למברט, בת 25. מורה נוספת וילד בן 7 נפצעו ופונו לקבלת טיפול רפואי.

ארבעה נרצחו בבית הספר: מורה השליכה פלאפון על היורה והסתערה עליו - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:17 ארבעה נרצחו בבית הספר: מורה השליכה פלאפון על היורה והסתערה עליו ( צילום: רשתות חברתיות )

אחד הרגעים הדרמטיים ביותר באירוע התרחש כאשר מורה נוספת שהייתה בכיתה החליטה להתעמת עם היורה. לפי מפקד משטרת בנד, מייק קרנץ, המורה השליכה את הטלפון הנייד שלה לעבר הנער, הסתערה עליו ונאבקה בו בניסיון להשתלט על נשקו.

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המורה לא נפגעה במהלך העימות, ומפקד המשטרה ציין כי פעולותיה סייעו ככל הנראה למנוע שפיכות דמים נוספת.

בזמן שהמורה נאבקה בנער החמוש, נכנס לכיתה קיילוב ג'יאמנקו, בן 36, אב לשתי תלמידות בבית הספר. הוא הבחין ביורה מחוץ למוסד, עקב אחריו פנימה, לקח אקדח שהחזיק ברכבו ונכנס לכיתה. כשראה את המורה נאבקת בנער, ירה בו מספר פעמים והרג אותו.

לפי המשטרה, האב פעל לפני שכוחות הביטחון הגיעו לזירה. מפקד המשטרה שיבח את אומץ לבם של השניים ואמר כי המורה שהייתה מוכנה להילחם למען תלמידיה הפגינה גבורה יוצאת דופן, וכי התערבותו של האב סייעה ללא ספק להציל חיים.

הירי זעזע את העיר בנד, שבה מתגוררים כ־100 אלף בני אדם. הורים המתינו שעות לקבלת מידע על ילדיהם, ותושבים הגיעו לבית הספר והניחו פרחים, נרות ובובות לזכר הנרצחים.

המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות האירוע ואת המניע של הנער. לפי הדיווחים, הוא למד בעבר בבית הספר, אך לא היה רשום במערכת החינוך המקומית בעת הירי. בשלב זה לא פורסם מניע ברור למסע ההרג.