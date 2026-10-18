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צעקות בתוך הזכוכית: המעלית בסין שמזנקת 326 מטרים מעל התהום

היא נצמדת לקיר של צוק אדיר, חושפת נוף שנראה כאילו נלקח מעולם אחר ומטיסה את הנוסעים לפסגה בתוך פחות מדקה וחצי | אבל די להקשיב לקולות הבוקעים מתוך התא השקוף כדי להבין שלא כולם מצליחים ליהנות מהדרך (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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תיעוד של נסיעה במעלית שקופה ב מציג את אחד מאמצעי התחבורה המרהיבים והמפחידים בעולם. המעלית מטפסת לגובה של 326 מטרים לאורך צוק תלול, ובתוך כ־88 שניות מביאה את הנוסעים אל נקודת תצפית שממנה נשקף נוף עוצר נשימה. אלא שקולות הצעקה הנשמעים במהלך הנסיעה מלמדים שלא כולם מצליחים לשמור על קור רוח.

מדובר במעלית באילונג, המכונה גם "מעלית מאה הדרקונים", הממוקמת בפארק היער הלאומי ג'אנגג'יאג'יה שבמחוז חונאן בסין. המעלית, שנפתחה לציבור בשנת 2002, נחשבת למעלית התיירות החיצונית הגבוהה בעולם, והיא מופיעה בספר השיאים של גינס.

צעקות בתוך הזכוכית: המעלית בסין שמזנקת מאות מטרים מעל התהום
צעקות בתוך הזכוכית: המעלית בסין שמזנקת מאות מטרים מעל התהום (צילום: רשתות חברתיות)

המעלית בנויה בחלקה בתוך הסלע ובחלקה החיצוני על גבי מבנה פלדה הצמוד לצוק. תאיה מצוידים בקירות זכוכית, המאפשרים לנוסעים לצפות בנוף בזמן העלייה. ברגע שהמעלית יוצאת מחלקו הפנימי של ההר, הנוף נפתח בבת אחת, והעמודים הסלעיים העצומים והיערות שמתחת הופכים לחלק בלתי נפרד מהנסיעה.

הגובה והמהירות הופכים את החוויה לחריגה במיוחד. במקום לטפס במשך שעות בשבילי ההר, המבקרים יכולים להגיע לאזורי התצפית בתוך זמן קצר.

צעקות בתוך הזכוכית: המעלית בסין שמזנקת מאות מטרים מעל התהום
צעקות בתוך הזכוכית: המעלית בסין שמזנקת מאות מטרים מעל התהום (צילום: רשתות חברתיות)

עם זאת, עבור מי שחושש מגבהים, הנסיעה בתא השקוף הצמוד לקיר המצוק עלולה להיות חוויה מלחיצה במיוחד. אך גם תיירים שחוששים מעדיפים לנשוך שפתיים, שכן הנוף שממתין למבקרים בפסגה הוא אחת הסיבות המרכזיות לפרסומה של ג'אנגג'יאג'יה. האזור ידוע באלפי עמודי אבן חול המזדקרים מעל היערות.
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