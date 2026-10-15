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עין רואה

הנהגים עצרו לצלם: המתקן המאיים שהניחה סין מעל לרמזורים

סין ממשיכה לשלב טכנולוגיה מתקדמת במרחב הציבורי. הפעם, דווקא מעל אחד המתקנים המוכרים ביותר בכל צומת, מופיע חידוש שקשה להתעלם ממנו (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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תיעוד חריג מ מציג כיצד תשתיות הרחוב המוכרות מקבלות תפקיד חדש בעידן הטכנולוגי. מעל הרמזורים הותקנו מתקנים המיועדים לכלי טיס בלתי מאוישים, כחלק ממערך טכנולוגי מתקדם שנועד לאפשר לרחפנים לפעול ברחבי העיר.

המערכת מאפשרת לכלים האוויריים לנחות בעמדות ייעודיות, להיטען ולהמריא מחדש, בלי צורך בתחנות קרקעיות נפרדות, כך שעמודי התשתית העירונית הופכים לחלק מרשת המאפשרת הפעלה מהירה של רחפנים.

הנהגים עצרו לצלם: המתקן המאיים שהניחה סין מעל לרמזורים
הנהגים עצרו לצלם: המתקן המאיים שהניחה סין מעל לרמזורים (צילום: רשתות חברתיות)

הטכנולוגיה הזו כבר נבחנה בערים בסין. במטרה לאפשר להם לבצע סיורים, לנטר את הסביבה ולהגיב לאירועים בשטח.

רחפנים מסוג זה יכולים לסייע במעקב אחר עומסי תנועה, בזיהוי עבירות ובתגובה לאירועים בכבישים. בשנגחאי, למשל, החלו רשויות התנועה לבחון כבר בשנת 2024 שימוש ברחפנים לצורכי אכיפה וניהול התנועה, לרבות זיהוי עבירות ומתן הנחיות באמצעות רמקולים.

מתקן המאיים שהניחה סין מעל לרמזורים
מתקן המאיים שהניחה סין מעל לרמזורים (צילום: רשתות חברתיות)

מצד אחד, מדובר בשימוש יעיל בתשתיות קיימות ובטכנולוגיה שיכולה לשפר את התגובה לאירועים. מצד שני, השילוב בין רחפנים, מצלמות ומערכות מעקב במרחב הציבורי מעורר שאלות על פרטיות ועל היקף הפיקוח הטכנולוגי בחיי היומיום.
משטרהסיןרחפניםעמדת טעינהשנגחאי
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