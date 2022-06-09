'כבד את אביך ואת אמך' זוהי אחת המצוות החשובות. בשנגחאי החליטו הרשויות לחוקק חוק מפתיע על מנת שהורים מזדקנים לא יהיו ננטשים ע"י ילדיהם האהובים, תופעה מוכרת וכואבת, החליטו הרשויות לחוק חוק כואב מנגד – ילדים שלא יבקרו את הוריהם יפגעו ישר בכיסם (מהעולם)
אירוע מצמרר תועד במצלמות האבטחה בקניון בשנגחאי: אישה שהסתובבה ביום שישי האחרון עם עגלת ילדים, הוטחה בקיר הקניון על ידי עגלה אחרת ש'טסה' במסוע ופגעה בה, וגרמה למותה. על פי בדיקה ראשונית עולה, כי העגלה המתעופפת לא התאימה לשימוש במסוע העגלות • צפו בתיעוד המצמרר (בעולם)