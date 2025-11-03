רובוט קבלת אורחים בכניסה ( צילום: צילום מסך )

מלון Traders בשדה התעופה Hongqiao בשנגחאי שבסין רושם היסטוריה עולמית, כשהפך למוסד המלונאי הראשון שמטמיע מערכת שירות המשתלבת בין רובוט אנושי רב-תכליתי, XMAN-R1, לרובוטים ייעודיים למגוון משימות. מהלך חדשני זה של חברת Keenon Robotics ממחיש את קפיצת המדרגה של ענף המלונאות אל עידן של שירותים חכמים, יעילים ומותאמים אישית לאורח.

רובוט XMAN-R1 – מארח מדבר ונע בטבעיות בלב השינוי עומד ה-XMAN-R1 – רובוט הומנואידי מתקדם, אשר מוצב בעמדת קבלת הפנים. הרובוט מקבל את פני האורחים, משוחח עימם בשפה טבעית, עונה לשאלות ומעניק מתנות ברכה. בזכות תנועותיו המדמות אדם ודיבורו הזורם, XMAN-R1 מעניק חוויה חדשנית ומזמינה לאורחי המלון. לצידו פועלים רובוטים ייעודיים נוספים: רובוט W3 אחראי על שליחויות בחדרים, S100 מטפל במטען ושלחויות קטנות, C40 מבצע עבודות ניקיון, ו-T10 ו-T3 מבצעים משלוחי מזון במסעדות.

רובוט ממונה על חלוקת סוכריות לאורחים המגיעים למלון ( צילום: צילום מסך )

אין מלצר - יש רובוט ( צילום: צילום מסך )

מוח רובוטי מתקדם – מודל ראייה-שפה-פעולה

הישג טכנולוגי מרכזי שמאפשר את פעילות הרובוטים טמון במערכת KOM2.0 – מנוע הבינה המלאכותית שפותח עצמאית על ידי Keenon. מערכת זו, הראשונה מסוגה בעולם לענף השירות, משלבת זיהוי ראייתי, קולי ותנועתי בממשק אחד. כך מסוגל הרובוט להבין כוונות ולבצע משימות מורכבות בזמן אמת תוך התאמה להקשר הסיטואציה.

בנוסף, פיתחה Keenon את מודול התוכנה ProS אשר מותאם להקניית כישורים מקצועיים לפי תחומי התמחות, כך שכל רובוט מוכוון לתפקיד מוגדר – בין אם בברכה, בשליחויות או בניקיון.

Keenon Robotics מחזיקה בניסיון של 15 שנה ומפעילה מעל 100,000 רובוטים בלמעלה מ-60 מדינות. שילוב רובוטים הומנואידים לצד רובוטים ייעודיים מאפשר למלון מענה איכותי - מצד אחד אנושיות ותקשורת, ומהצד השני עמידה בעומסי עבודה מטופלים בדיוק ומהירות. המהלך מחזק את אמון הלקוחות, משפר יעילות תפעולית ומפחית עלויות ארגוניות.