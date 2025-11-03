כיכר השבת
רובוטים כבאים בסין מסייעים לכוחות הכבאות במשימות מורכבות | צפו

צפו בסרטון בו נראים רובוטים כבאים פועלים בשטח בסין ומביאים עימם מהפכה בתחום הכבאות עם תגבור המשימות המסוכנות והפחתת הסיכון לחיי כבאים (טכנולוגיה)

הרובוט בפעולה (צילום: רשתות חברתיות)

רובוטים-כבאים מיוחדים במינם פותחו בעשור האחרון על ידי חברות סיניות המתמחות ברובוטיקה מתקדמת, ומצוידים במערכת חיישנים מלאה, מצלמות, כלי ניווט אוטונומיים ושלט רחוק לרדיוס של עשרות קילומטרים.

הרובוטים שפותחו בולטים ביכולות עמידה בחום קיצוני, עבודה בסביבת גזים רעילים, וצוותי הצלה מהירים במקרים שחילוץ אנושי מסוכן. הם מסוגלים לנוע על מדרונות חדים, חצץ, דשא ותעלות, עם מהירות נסיעה של עד 50 קמ"ש בשליטה מרחוק. מערכות ההתזה החדשניות שלהן פועלות בשיטת ערפול מים שמסייעת בכיבוי יעיל תוך צמצום נזקי מים לנכסים.

הרובוטים בפעולות כיבוי (צילום: רשתות חברתיות)
