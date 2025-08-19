בשנגחאי, סין, הוצג לאחרונה מכשיר כספומט זהב חדשני, המאפשר למשתמשים להמיר פריטי זהב למזומן בתוך כחצי שעה בלבד. הכספומט פורץ הדרך, שפותח על ידי קבוצת Kinghood מנצל את העלייה במחירי הזהב בעולם ומושך אליו תורים של תושבים המעוניינים להחליף תכשיטים ופריטי זהב אחרים בתשלום מיידי.

המכשיר הייחודי מקבל פריטי זהב במשקל העולה על 3 גרם ובטוהר של 50% לפחות. תהליך המרת הזהב לכסף מתבצע במהירות: הכספומט ממיס את פריט הזהב בטמפרטורה של 1,200 מעלות צלזיוס ובוחן את טוהר הזהב באמצעות חיישנים. לאחר האימות, הערך הכספי של הזהב נקבע על פי שערי החליפין הנוכחיים של בורסת הזהב בשנגחאי, ולאחר ניכוי דמי שירות, הכסף מועבר ישירות לחשבון הבנק של המשתמש בתוך 30 דקות וללא צורך בתיעוד. במהלך הדגמה, שרשרת זהב במשקל 40 גרם הניבה תשלום של למעלה מ-36,000 יואן (כ-4.2 מיליון רופי הודי) תוך חצי שעה.

העניין הציבורי הגובר בכספומט זה מתרחש במקביל למעמדו של הזהב כנכס "מקלט בטוח" בתקופות של אי-ודאות כלכלית גלובלית. על פי דיווחים, עם עליית מחירי הזהב, הרצון של הציבור לממש את ערכו גדל באופן משמעותי, והכספומט מספק גישה יעילה לשוק זה. גורמים כמו בנקים מרכזיים ומשקיעים מוסדיים הגבירו את רכישות הזהב שלהם, מה שתורם לעליית המחירים.

הכספומט החדש עורר דיון נרחב ברשת, משתמש אחד ציין: "זה לא העתיד, זה קורה עכשיו", בכל מקרה, אם אתם בסביבה, רק תדעו שבסין, כל תורי הקבלה לשימוש במכשיר הוזמנו עד חודש מאי. קחו את הזמן.