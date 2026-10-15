20 שעות על גלגל הצלה: אישה אותרה לאחר שקפצה מספינה בלב ים

אישה בת 44 מאל סלבדור חולצה בשלום לאחר ששהתה כ-20 שעות במי הים היוני, סמוך לאי זקינתוס שביוון, לאחר שקפצה מספינת התענוגות "אודיסיאה של הימים" של חברת רויאל קריביאן.

על פי משמר החופים היווני, האישה אותרה בשעות החשכה כשהיא נאחזת בגלגל הצלה כתום. צוות ספינת המשא "MSC רוסלה 3", שהשתתפה בחיפושים, הבחין בה והזעיק את כוחות החילוץ, שהשליכו לעברה חבלים ומשו אותה מהמים.

לפי הדיווח, האישה סיפרה לרשויות כי קפצה מהספינה משום ש"רצתה לרדת ממנה". דובר משמר החופים אישר לסוכנות הידיעות הצרפתית כי "היא שהתה לפחות 20 שעות בים".

לאחר חילוצה הועברה האישה לנמל קטקולו ומשם לבית חולים מקומי. בהוראת התביעה היוונית היא נשלחה בהמשך לבדיקה פסיכיאטרית.