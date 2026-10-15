 דלג לתוכן הראשי
"רק רציתי לרדת"

20 שעות על גלגל הצלה: אישה אותרה לאחר שקפצה מספינה בלב ים

נוסעת בת 44 קפצה מספינת תענוגות סמוך לחופי יוון, ונמצאה כעבור 20 שעות כשהיא נאחזת בגלגל הצלה בלב ים | לאחר חילוצה סיפרה כי בסך הכול רצתה לרדת (מעניין)

א
אריה רוזן
כיכר השבת |
1
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News

אישה בת 44 מאל סלבדור חולצה בשלום לאחר ששהתה כ-20 שעות במי הים היוני, סמוך לאי זקינתוס שביוון, לאחר שקפצה מספינת התענוגות "אודיסיאה של הימים" של חברת רויאל קריביאן.

על פי משמר החופים היווני, האישה אותרה בשעות החשכה כשהיא נאחזת בגלגל הצלה כתום. צוות ספינת המשא "MSC רוסלה 3", שהשתתפה בחיפושים, הבחין בה והזעיק את כוחות החילוץ, שהשליכו לעברה חבלים ומשו אותה מהמים.

לפי הדיווח, האישה סיפרה לרשויות כי קפצה מהספינה משום ש"רצתה לרדת ממנה". דובר משמר החופים אישר לסוכנות הידיעות הצרפתית כי "היא שהתה לפחות 20 שעות בים".

לאחר חילוצה הועברה האישה לנמל קטקולו ומשם לבית חולים מקומי. בהוראת התביעה היוונית היא נשלחה בהמשך לבדיקה פסיכיאטרית.
משטרהחילוץיווןיםספינה

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיואודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר