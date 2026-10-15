גשמי זלעפות היכו באיסטנבול והציפו רחובות, כבישים, מנהרות ובתי עסק. נוסעים שנלכדו באוטובוס נאלצו להימלט דרך פתח בגג ולטפס עליו כדי להינצל מהמים הגואים. הרשויות ביטלו את הלימודים והורו לתושבים להישאר בבתיהם.

תיעודים דרמטיים מאיסטנבול שבטורקיה מציגים את ממדי ההצפות שפקדו את העיר ביום רביעי, לאחר גשמים עזים שהפכו רחובות שלמים לנהרות וסחפו כלי רכב. באחד התיעודים נראים נוסעים שנלכדו באוטובוס ברובע סארייר, כשהמים חודרים לתוכו והם מטפסים דרך פתח בגג אל חלקו העליון של כלי הרכב, בניסיון להימלט מההצפה.

איסטנבול מתחת למים: קרעו גגות אוטובוסים וחילצו לכודים - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 2:09 איסטנבול מתחת למים: קרעו גגות אוטובוסים וחילצו לכודים ( צילום: רשתות חברתיות )

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נוסעים נותרו על גג האוטובוס, בעוד המים ממשיכים לזרום ברחוב ולהקיף את כלי הרכב. מכוניות נוספות נתקעו במים, חלקן שקעו כמעט לחלוטין, ובאזורים שונים בעיר הוצפו כבישים, מעברים תת קרקעיים, בתים וחנויות. ירי ללא רחמים והמונים מתים: רוסיה חושפת את תיעוד הפיגוע הגדול בתולדותיה דני שפיץ | 11:05 הגשמים הכבדים שיבשו את שגרת החיים בעיר, שבה מתגוררים כ־16 מיליון בני אדם. לפי דיווחים, צוותי הצלה ואזרחים פעלו לחילוץ אנשים שנלכדו במקומות עבודה ובמבנים שהוצפו. באחד המקרים חולצה אישה שנסחפה בזרם ברחוב, וכוחות כיבוי חילצו אדם שנלכד במרתף שהוצף.

איסטנבול מתחת למים - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:18 איסטנבול מתחת למים ( צילום: רשתות חברתיות )

בעקבות המצב הודיעו הרשויות על ביטול הלימודים בכל מוסדות החינוך בעיר ביום חמישי, והורו לתושבים להימנע מיציאה מהבתים אלא במקרים שבהם הדבר הכרחי. כמו כן, הוטל איסור זמני על נסיעת אופנועים וכלי רכב דו גלגליים נוספים.

איסטנבול מתחת למים - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:00 איסטנבול מתחת למים ( צילום: רשתות חברתיות )

ההצפות נמשכו גם לאחר שעות הגשם הכבד, והרשויות הזהירו את התושבים מפני הסכנות שבשהייה באזורים מועדים להצפה, במיוחד במרתפים, במעברים תת קרקעיים ובסמוך לערוצי מים.