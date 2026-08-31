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מעל הטבע

בגובה 625 מטר: התיירים היו חייבים לעצור 

רסס המים, קרני השמש והגובה העצום התחברו לרגע אחד בלתי נשכח - מופע מים מתחת לגשר המרשים בעולם (חדשות בעולם)

עוצר נשימה: המחזה המדהים מתחת לגשר הגבוה בעולם (צילום: רשתות חברתיות)

מחזה יוצא דופן תועד מתחת לאחד הגשרים המרשימים בעולם: קשת בענן שנראתה כמעט כמעגל שלם הופיעה מתחת לגשר קניון חואג'יאנג במחוז גוויג'ואו שבסין, בגובה של מאות מטרים מעל הנהר.

המחזה התרחש במהלך מופע מים שנערך במקום. מים הוזרמו מהגשר ויצרו מסך של טיפות ורסס באוויר. כאשר קרני השמש פגעו בטיפות המים, נוצרה קשת בענן רחבה במיוחד שנפרשה מתחת לגשר.

התוצאה הייתה מראה יוצא דופן: גשר עצום המתנשא 625 מטרים מעל הנהר, וממש מתחתיו קשת צבעונית שנראתה כמו טבעת שלמה.

עוצר נשימה: המחזה המדהים מתחת לגשר הגבוה בעולם
עוצר נשימה: המחזה המדהים מתחת לגשר הגבוה בעולם (צילום: רשתות חברתיות)

אבל הקשת היא רק חלק מהסיפור. הגשר עצמו נחשב לאחד מפרויקטי ההנדסה המרשימים ביותר ב, והוא חוצה את קניון חואג'יאנג העצום בגוויג'ואו. הגובה האדיר שלו מעל הנהר מעניק למבקרים תחושה שהם נוסעים ממש מעל תהום.

גובהו של הגשר, כ־625 מטרים מעל פני הנהר, הופך אותו לאחד הגשרים הגבוהים ביותר בעולם. הוא משתרע מעל הקניון ומחבר בין שני צדי האזור ההררי, שבו הפרשי הגובה והעמקים העמוקים הפכו את סלילת הכבישים והקמת הגשרים לאתגר הנדסי משמעותי.

גשר המים בסין
גשר המים בסין (צילום: רשתות חברתיות)

רסס המים יצר באוויר מיליוני טיפות זעירות, והשמש סיפקה את התנאי הדרוש ליצירת הקשת. האור נשבר בתוך הטיפות, והצבעים שהתקבלו יצרו את המחזה שנראה מתחת לגשר.
סיןמיםגשריםקשת בענןגשר קניון חואג'יאנג
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