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צעירה לנצח

בת 99 על גג מטוס באוויר: השיא המדהים לעיני המצלמות

בגיל 99, הלגה דאפי הבריטית ביצעה פעלול מסוכן על כנף מטוס ושברה את שיא גינס, כשהיא מקדימה את השיאנית הקודמת בשנתיים (מעניין)

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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הלגה דאפי על גג מטוס (צילום: Guinness World Records)

הלגה דאפי הבריטית חגגה את יום הולדתה ה־99 בהליכה על כנף מטוס באוויר, והוכתרה לאישה המבוגרת בעולם שביצעה את הפעלול.

דאפי קיבלה תעודת שיא רשמית של גינס, לאחר שהצליחה לשבור את שיאה של בטי ברומייג', שביצעה את הפעלול בגיל 97.

הניסיון של דאפי נועד להתקיים ביום הולדתה, ב־23 בספטמבר, אך נדחה ל־16 באוקטובר. האירוע נערך בשדה התעופה RFC Rendcomb שבגלוסטרשייר, אנגליה, בנוכחות נציג של ספר השיאים של גינס.

הפעלול גם נועד לגייס תרומות עבור שירות האמבולנס האווירי של וילטשייר ובאת'.

ברומייג' מצידה בירכה את מחזיקת השיא החדשה, אך הבהירה שהיא מתכוונת לנסות להחזיר לעצמה את התואר: "אני לא יכולה לחכות עד שאהיה בת 100 ואוכל לעשות את זה שוב. אני אנצח אותך שוב".
בריטניהתיעודסרטון ויראלישיא גינספעלולן

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