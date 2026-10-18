תאונה קטלנית אירעה אתמול (שבת) באצטדיון האלאמודום בסן אנטוניו שבטקסס, כאשר חייל מחיל האוויר האמריקאי נפל למוות במהלך טקס רפלינג שנערך לפני משחק כדורגל בין אוניברסיטת טקסס בסן אנטוניו לבין האקדמיה הימית של ארה"ב.

החייל, שהיה חבר ביחידה Detachment 2 של טייסת האימון הקרבי השישית, היה אמור לרדת ברפלינג מגג האצטדיון יחד עם שלושה חיילים נוספים כחלק מטקס "משחק המחווה לכוחות המזוינים ולותיקים" השנתי. היחידה, המבוססת בעיקר בבסיס נליס שבנבדה אך פועלת גם מבסיס Joint Base San Antonio-Camp Bullis, מכשירת אנשי Tactical Air Control Party – חיילי חיל אוויר המצטרפים ליחידות קרקע ומכוונים תקיפות אוויריות.

לפי עדי ראייה, החייל איבד שליטה באמצע הירידה מגובה המוערך בכ-45 עד 52 מטרים. הוא החליק במהירות בלתי מבוקרת על החבל והתרסק על הדשא סמוך למרכז המגרש, מול אלפי צופים שהגיעו לאצטדיון.

צוותים רפואיים מיהרו אל החייל הפצוע וטיפלו בו במשך כעשר דקות על המגרש. לאחר מכן הועלה על אלונקה והועבר דרך המנהרה. מחלקת הכבאות של סן אנטוניו דיווחה כי הוא פונה לבית חולים במצב Priority 1 – סיווג המצביע על פציעה מסכנת חיים.

בהמשך אישר דובר של בסיס חיל האוויר נליס לאתר Task & Purpose כי החייל נפטר מפציעותיו באותו לילה. חיל האוויר הודיע כי האירוע נמצא תחת חקירה, ופרטים נוספים יפורסמו בהמשך. זהותו של המנוח טרם שוחררה לפרסום.

אוניברסיטת UTSA פרסמה הודעה שבה הביעה צער עמוק: "אנחנו עצובים מאוד מהאירוע שאירע בתחילת המשחק. מחשבותינו ותפילותינו עם החייל שנפגע, משפחתו ועמיתיו הצבאיים". האוניברסיטה הוסיפה כי היא מפעילה שירותי תמיכה נפשית לסטודנטים, סגל ועובדים שעשויים להיות מושפעים רגשית מהתקרית.

המשחק עצמו נדחה בכעשר דקות בעקבות התאונה, אך התקיים כמתוכנן. UTSA ניצחה את Navy בתוצאה 38–34.

סרטונים מהאירוע, שצולמו על ידי צופים, התפשטו במהירות ברשתות החברתיות והראו את הרגע שבו החייל מאבד שליטה ונוחת בעוצמה על המגרש. התיעודים עוררו זעזוע רב בקרב הצופים והגולשים.

החקירה של חיל האוויר נמשכת, ופרטים נוספים על נסיבות התאונה – האם מדובר בתקלה בציוד, בטעות אנוש או בגורם אחר – טרם פורסמו.