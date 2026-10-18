איפה הנשיא שלכם? | הרשת סוערת מדוע חנות המותגים לא נבזזה?

איפה הנשיא שלכם? | הרשת סוערת מדוע החנות המותגים לא נבזזה? - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:29 איפה הנשיא שלכם? | הרשת סוערת מדוע החנות המותגים לא נבזזה? ( צילום: רשתות חברתיות )

חלונות ראווה מנופצים, חנויות שנפרצו, מדפים שהתרוקנו במהירות ועשן שהתמר ברחובות. פריז עברה בסוף השבוע גל אלימות וביזה, כאשר הפגנות המוניות נגד יוקר המחיה הידרדרו לעימותים עם המשטרה ולפגיעה בעסקים ברחבי הבירה הצרפתית.

מאות אלפי בני אדם יצאו לרחובות ברחבי צרפת, אך לצד המפגינים השקטים פעלו גם קבוצות מתפרעים שניצלו את ההמולה כדי לפרוץ לחנויות ולבזוז סחורה.

איפה הנשיא שלכם? | הרשת סוערת מדוע החנות המותגים לא נבזזה? - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:32 איפה הנשיא שלכם? | הרשת סוערת מדוע החנות המותגים לא נבזזה? ( צילום: רשתות חברתיות )

במרכז פריז נראו רעולי פנים מושכים תריסי מתכת, מנפצים חלונות ראווה ונכנסים לעסקים כדי להוציא מהם בגדים, משקפי שמש, תכשיטים ומוצרי מזון. בחלק מהמקרים נלקחו סחורות מהמדפים במהירות, בעוד אחרים חיפשו את הקופות וניפצו אותן בניסיון למצוא כסף. ארבעה נרצחו בבית הספר: מורה השליכה פלאפון על היורה והסתערה עליו דני שפיץ | 09:55 חנויות יוקרה הפכו אף הן למטרה. דיווחים ותיעודים שהופצו ברשת הציגו פגיעות וביזה בעסקים של מותגים מוכרים כמו דיור, סלין, ברברי ולואי ויטון. גם סופרמרקטים וחנויות טכנולוגיה נפגעו. באזור כיכר הרפובליקה תועדו פריצות לחנויות, השלכת מוצרים לעבר ההמון והרס של רכוש ציבורי. בתוך הכאוס, תיעוד מחנות הדגל של בית האופנה היוקרתי דיור עורר עניין ברשת, לאחר שבמקום הוצב צוות אבטחה פרטי.

לדיור לא היה אמון במשטרה הצרפתית שתגן על החנות שלהם, ולכן הם הביאו צוות אבטחה משלהם כדי להגן על חנות הדגל בפריז הערב. ( צילום: רשתות חברתיות )

על רקע התמונות הקשות, תיעוד של חנות הדגל של דיור הציג אנשי אבטחה פרטיים המוצבים מחוץ לחנות במהלך הלילה. בית האופנה לא רצה להסתמך על המשטרה הצרפתית בלבד לצורך הגנת החנות, והחליט להציב במקום צוות אבטחה משלו.

התיעוד עורר גל תגובות, כאשר גולשים רבים תהו אם אנשי האבטחה מסוגלים להתמודד עם המון מתפרעים. "יש להם נשק? איך הם מתכוונים לעצור המון זועם?" אחרים תהו האם מדובר בכלל במאבטחים מקצועיים או שאלו עובדי משרד שהוצאו כדי ליצור מראית עין של אבטחה?

הציוץ של הנשיא בעקבות המהומות ( צילום: מסך )

גולש אחר תיאר את אנשי האבטחה כ"גברים לבושים היטב, ללא נשק", והטיל ספק ביכולתם לעצור מתפרעים במקרה שהמצב ייצא משליטה. מגיב נוסף לעג ושאל אם הם מתכוונים להתיז בושם מתוך הבקבוקים בחנות כדי להרחיק את ההמון.

מנגד, היו גם מי ששיבחו את הצעד של דיור. "דיור לא חיכתה לממשלה. צעד חכם", כתב אחד הגולשים, והוסיף כי בעלי חנויות רגילים אינם יכולים בהכרח להרשות לעצמם אבטחה פרטית. אחרים הביעו חשש מפני עתידה של פריז כיעד תיירותי ומסחרי, ותהו מי ירצה להסתובב בעיר ולרכוש מוצרי יוקרה כאשר חנויות ועסקים הופכים למטרות של בוזזים.

איפה הנשיא שלכם? | הרשת סוערת מדוע החנות המותגים לא נבזזה? - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:20 איפה הנשיא שלכם? | הרשת סוערת מדוע החנות המותגים לא נבזזה? ( צילום: רשתות חברתיות )

היו גם מי שהפנו אצבע מאשימה כלפי ממשלתו של הנשיא עמנואל מקרון, בעוד אחרים מתחו ביקורת על הפער בין מותגי היוקרה, שיכולים לממן צוותי אבטחה, לבין בעלי עסקים קטנים שנותרים חשופים לנזק.

המהומות בצרפת החלו על רקע מחאה חברתית וכלכלית, אך התמונות מהרחובות המחישו כיצד הפגנות המוניות עלולות להפוך במהירות לעימותים אלימים ולביזה.